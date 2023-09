Los coches en miniatura no solo son para niños

Todos tenemos algún amigo o familiar que colecciona algo, bien sean monedas, latas de refrescos, sellos o imanes. Inmensos repertorios de objetos que para ajenos pueden parecer incluso una tontería, pero que para los coleccionistas tienen un valor especial; incluso más allá de lo sentimental. Esto ocurre con los coleccionadores de coches en miniatura, independientemente de si son coches de slot, erróneamente conocidos como coches de Scalextric, o de si son autos en escala. Lo que para muchos simplemente son juguetes, para otros son auténticas obras de arte que pueden llegar a costar más de 300 euros. Incluso hay quien tiene en su repertorio coches realizados de forma artesanal, en los que se cuida hasta el mínimo detalle para hacer una réplica idéntica, en menor proporción, al coche original.

Gonzalo Alonso es un joven vigués que no solo comparte esta afición, si no que también lo plasma en internet bajo el nombre de GAFmotorspain. Con más de 50.000 seguidores entre todas sus redes, su contenido trata en exclusiva del mundo de la automoción. Desde mostrar colecciones de este tipo de autos, pasando por entrevistas con pilotos de rally o hasta videos probando coches de carreras reales a lo largo de España. “Esta afición viene de mi padre, él es expiloto de rally”, explica Gonzalo. Su progenitor fundó además una de las tiendas de referencia en nuestra ciudad en cuanto a venta de coches de colección se refiere. “Creo que todo este mundo de los coches en miniatura no está muy representado en redes, al menos en español”, comenta el joven, quien afirma que esa es una de las claves de su éxito: “Trato estos temas porque quiero diferenciarme, a mi público le encantan los videos sobre coches de slot”, abunda.

Gonzalo entiende que para muchos pueda resultar extraño el hecho de coleccionar “juguetes” como estos: “Al final esto es un poco de nicho, comprendo a los que se echan las manos a la cabeza cuando alguien paga 200 euros por un coche que no deja de ser de juguete. Sinceramente entiendo ambas partes”, expone. Él mismo explica que al tratarse de objetos de tanto valor, hay quien ni los saca de la caja por miedo. España es uno de los pioneros en cuanto a coches de slot se refiere, junto a Francia e Inglaterra. “En nuestro país hay mucha tradición de este mundo, en Vigo en particular no hay tantos coleccionistas de coches, pero las que hay son enormes e impresionantes”, comenta el joven.

Para Antonio Costas esta clase de coches son algo más que una pasión. No se acuerda de cuando comenzó a coleccionar, pero sí sabe por qué: “Me gustan los coches desde que era pequeño, me parecen preciosos”. En su colección se pueden observar autos de escalas variadas, sobre todo de 1:18 y 1:32. “Lo que más tengo son Porsche y Ferrari, creo que es lo que más nos llama la atención cuando somos niños”, explica. Otra de sus grandes pasiones en el mundo del automovilismo son las 24h de Le Mans: “Tengo una vitrina donde están todos los coches ganadores de Le Mans”. Fernando Alonso y Carlos Sainz, padre e hijo, también tienen un especial peso en este repertorio de automóviles: “De Carlos Sainz padre tengo todos los coches con los que compitió, de Alonso tengo hasta el Toyota del WEC y de Sainz Jr solo me faltan los últimos Ferrari”, comenta el vigués.

Entre los cientos de autos de su colección, casi imperceptible se encuentra un Bugatti EB110 de color azul, quizás el más especial: “Yo le llamo la semillita, fue el primer coche de esta colección, tiene un valor sentimental incalculable”, confiesa. Al contrario que Gonzalo, Antonio no entiende a quién critica esta afición: “Hay quien gasta 1.000 euros en una botella de vino y le dura una hora, yo los coches puedo verlos siempre y disfrutar de ellos cuando quiera”, expone. Para él, lo especial de su repertorio es que no hace especial distinción: “Algunos solo coleccionan Ferrari, otros solo coches de Formula 1, yo colecciono lo que me gusta, no hay mayor criterio que ese”, concluye Antonio.