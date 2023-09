Un sobresaliente para Vigo y sus encantos

A los pies del “Sireno” cantan de uno en uno su lugar de procedencia antes de dar comienzo la ruta turística y, de entre un medio centenar de personas, surgen Cáceres, Barcelona, Bilbao, Donosti, Vigo, Ibiza, Sevilla, Madrid, Ciudad Real y Zaragoza. Con agosto superado, los últimos turistas del verano empiezan a despedirse de Vigo y lo hacen dejando una puntuación de casi sobresaliente.

Paseando por la ciudad que también recorría hace casi 20 años, Gracia Garrido, procedente de Carmona (Sevilla), destacaba ayer la gastronomía y el paisaje como los principales atractivos de la zona, lo que le vale a Vigo “como mínimo un notable; de ahí para arriba”, aseguraba esta visitante. Gracia caminaba junto a su pareja y a sus amigos, pero ahora, también con sus respectivos hijos, mientras contaba que “estamos repitiendo un viaje que hicimos hace 18 años y la ciudad está cambiadísima. Nos sorprendió mucho también el cambio de Cíes, porque las vimos con mejor accesibilidad y más acondicionadas. Pasamos ya por Santiago y la Ribeira Sacra, pero decidimos dejar Vigo para el último día para hacer un plan más tranquilo. La gente es muy acogedora”.

Tras conocer unas pinceladas sobre la historia del Teatro García Barbón de la mano de la guía turística Lucía Otero, Reyes García y Mar Moreno, madre e hija procedentes de Ibiza, comentaban que era su primera vez en la ciudad olívica y que decidieron aprovechar la oportunidad de un vuelo directo para visitarla: “Mis compañeros de trabajo me habían comentado que era una ciudad bonita y la gente que sabía que veníamos nos preguntaba: ‘¿Cómo es que no vais a Vigo en Navidad?’”, indicaba Reyes, quien además señaló que habían optado por empezar el itinerario de viaje haciendo el free tour histórico para acercarse a los puntos más importantes. A su lado, su hija Mar decía que “probar la gastronomía me llamaba mucho y también el paisaje. Además, aquí el clima es más fresco y se agradece”.

En el mismo grupo de visitantes que ayer disfrutaba del centro de la ciudad también se encontraban Alberto y Raquel, una pareja de Zaragoza. Si bien él ya recaló en Vigo hace 20 años, para Raquel era su primera vez y, tras haber recorrido las principales ciudades gallegas, afirmaba que “esta era la última parada que nos interesaba por la ruta que hemos establecido y queremos ver las Cíes”. A la hora de dar una puntuación, Alberto hizo referencia a que “disfrutamos mucho con la gastronomía, en el norte se come muy bien. Le damos un 10”.