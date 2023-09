Saiáns consolida su propia cultura comunitaria

Contaban con que acudieran a la cita bastantes personas, puesto mucha gente mostró interés por la iniciativa a través de las redes sociales y se puso en contacto con la organización durante los días previos, pero tan solo media hora después de iniciar las actividades, María Rey ya aseguraba que “isto ten pinta de que non vai vir moita xente, senón demasiada, pero non pasa nada porque estamos preparados con zona de aparcadoiro e contamos cos voluntarios de Vodea e da comunidade de montes para botarnos unha man e que todo o mundo poida sentirse a gusto no noso festival”.

El primer pícnic del año frente al mar Saiáns amaneció esta mañana con “un sol espléndido” y, si bien durante las primeras horas de la tarde la climatología se torció con unos buenos chaparrones, la lluvia no amedrentó a la organización del Picnic Sesións que, por segundo año consecutivo, superó todas las expectativas en cuanto a afluencia de público en una jornada que dio comienzo con un original taller de Hapa Zome, una técnica japonesa de golpear hojas y flores con un martillo para extraer los pigmentos naturales sobre un tejido, así como con un certamen de pintura rápida, para dar paso a continuación al espectáculo infantil de Peter Punk Pallaso que llenó Radio Costeira de risas y diversión. Ya por la tarde y tras un breve parón por el mal tiempo, fue el turno de varios grupos de música vigueses que continúan a esta hora amenizando una jornada que está dejando marcada a la parroquia por el buen ambiente familiar y la apuesta por la cultura local. Hai algún concello veciño facéndonos as beiras e para o ano teremos a nosa propia cervexa Con la intención de impulsar un festival de pequeño formato, la asociación cultural Lideiras, tras la cual se encuentran Iván Trigo y María Rey, volvió a poner otro año todo el corazón en un proyecto que va mucho más allá de celebrar un par de conciertos. Y es que, a diferencia de otros muchos eventos que se celebran en la ciudad, si hay algo que caracteriza al Picnic Sesións es su apuesta por la música local, la economía circular, contando con patrocinadores de la zona, la puesta en valor del paisaje de la parroquia y la creación de su propia cultura comunitaria, con la igualdad y la conciencia medioambiental como pilares. Tras el éxito logrado, María Rey confirmó que Saiáns volverá a contar el año que viene con su propia cita cultural y, aunque de momento los promotores no quieren desvelar las sorpresas que están por llegar, Rey avanzó que “hai algún concello veciño facéndonos as beiras e teremos a nosa propia cervexa Picnic Sesións Saiáns”.