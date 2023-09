El grupo municipal del PP reclamó al Gobierno local que licite y adjudique de “manera inmediata” los trabajos de reposición del césped del campo de As Traviesas. El concejal Miguel Martín recordó que esta instalación deportiva está “impracticable” desde la celebración del concierto de Bryan Adams en julio de 2022 y que, desde entonces, solo se aprobó “un proyecto básico”. Asegura que el alcalde “falta a su palabra” pues el campo no estará operativo coincidiendo con el inicio de la nueva temporada, “pues ya no da tiempo material a ejecutarlo”. A mayores, reclama al ejecutivo municipal que valore la posibilidad de que el hockey hierba cuente con un campo homologado propio en la ciudad.