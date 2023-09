Caminar 1 kilómetro haciendo el pino: un vigués pulveriza el récord

Ver la vida al revés durante 1 kilómetro. Es la distancia que el atleta de crossfit Pedro Crespo Delgado (Vigo, 2000) completó, con breves pausas, caminando sobre sus manos durante 1 hora y 23 minutos. En su disciplina deportiva, andar haciendo el pino es uno de los ejercicios más complejos, sin ir más lejos, un trecho así "nadie" lo había conquistado antes. Al menos, no ha salido a la luz un logro semejante al de este vigués.

"Hubo muchos momentos desagradables, cuando me desgarré las manos, cada paso que daba era como si las apoyase en alfileres, y en otro momento sentí como si se me pinzase una vértebra, noté un cosquilleo de la nuca hasta abajo y dejé de sentir los dedos de los pies", confesaba el joven a FARO instantes después de terminar su particular hazaña en el gimnasio de crossfit que él mismo regenta, Iron Box Vigo, con las palmas de las manos ensangrentadas y con la cabeza hinchada. A pesar de ello, su ilusión era todavía mayor que el dolor que estaba aguantando. "No me lo podía creer justo cuando lo conseguí", aseguraba con una sonrisa en la boca mientras sus compañeros le abrazaban dedicándole palabras de cariño y admiración.

Fueron precisamente quienes le abrigaron en el box los que le ayudaron a consumar los correosos 1.000 metros: "Me motivó que la gente estuviese gritando, gente que veo sufrir en los entrenos...", admitía. Tras el recorrido, acudió una enfermera a chequear su estado de salud, aunque todo resultó del mejor modo posible, sin contratiempos más allá de los esperados.

Con tan solo unos guantes como protección y con la motivación de batir un récord, Crespo se lanzó a la aventura, pues no había practicado antes tal gesta. Para establecer la medición de la longitud, colocó cinco cintas de referencia a lo largo de 10 metros. Finalmente, logró su objetivo tras 83 minutos y pequeños descansos, sorbos a la botella agua, vendajes y, principalmente, alientos de ánimo.

Récord del atleta más en forma de Galicia

"La persona que más metros había recorrido en posición de pino había hecho 800, que fue otra deportista de crossfit", explica, ya en reposo, el propio Crespo, y puntualiza: "Seguro que habrá más gente capaz de hacerlo". Por internet circula, de hecho, un vídeo en el que otro varón suma 5 kilómetros, aunque de manera poco precisa y dudosa.

Pedro Crespo es actualmente el hombre más en forma de Galicia tras conseguir llegar a cuartos de final en el clasificatorio del 2023 de los CrossFit Games

El también -y comúnmente- llamado handstand walk requiere de meses de entrenamiento, incluso años,... y caídas. Con respecto a este joven vigués, su experiencia lo avala. Comenzó a practicar crossfit en 2016 y ya en 2017 alcanzó el segundo puesto de toda España en la categoría de 16-17 años -en un Open de los CrossFit Games-; quedó además a las puertas de participar en los prestigiosos CrossFit Games de su edad, cita que se equipara a un mundial. Su otro gran logro lo rubricó en 2018, cuando, igualmente, se colgó la plata, en este caso en la división Teens (sub-18) del French Throwdown -equivalente al campeonato europeo-. En el 2021, se coló en el 12.º escalón a nivel nacional absoluto, y actualmente es el hombre más en forma de Galicia tras conseguir llegar a cuartos de final en el clasificatorio del 2023 de los Games. En lo académico, estudió Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y está cursando un Máster de Fuerza y Valoración Funcional del Movimiento.

En la página web de los registros del Guinness World Records, en este ámbito, únicamente consta el desafío completado de un chino que en 2016 trazó 50 metros haciendo el pino con un balón de fútbol entre sus piernas en un tiempo inédito hasta la fecha de 26 segundos. Otro reto de esta naturaleza presente en la nombrada lista mundial es el de permanecer el mayor tiempo apoyado en las manos en el perímetro exterior de una rueda de la muerte.