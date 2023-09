Los centros de mayores acusan problemas para encontrar personal sanitario formado

“En los últimos años venimos observando que el mercado laboral está cambiando y lo sentimos especialmente en los meses de verano”, señalan desde la residencia de mayores que Ballesol tiene en la Gran Vía de Vigo. En la de La Palmera, en Beade, perciben las dificultades para encontrar personal desde la pandemia y que “se acentúan cada vez más”. En O Lecer, en Matamá, cuentan que se dieron cuenta del problema el año pasado y ya han tenido que adoptar medidas en el actual. “Ya lo acusamos en invierno y ahora en verano ni te cuento”, coinciden en la residencia de Moledo, en Lavadores. El déficit de profesionales sociosanitarios disponibles es un problema generalizado a nivel estatal del que no se escapan los centros de atención a mayores de la ciudad, que exploran nuevas vías para hacerle frente.

María Esther Silva, de la residencia Moledo concreta que no hay personal de Enfermería disponible y técnicos de cuidados auxiliares de Enfermería (TCAE) “poca cosa”. Añaden que “también faltan” fisioterapeutas. Ellos han tenido “suerte” porque tienen a todo el personal con contratos indefinidos. “Pero como te coincidan tres bajas, estás vendido”, Ellos han logrado contratar para cubrir sus necesidades, como las de vacaciones, “buscando mediante el boca a boca” y “removiendo Roma con Santiago”. Antes no era necesario. “Teníamos cantidad de correos electrónicos con solicitudes de empleo y ahora es casi como una cabina de teléfonos”, compara.

Algunas medidas 1-Sobredimensionar plantillas - Para tener personal de guardia disponible ante eventualidades, contratar a los trabajadores por más horas que las que hacen en su jornada habitual. 2-Repartir las vacaciones - Verano es la época más compleja, por lo que algunos optan por repartir las vacaciones del personal a lo largo de todo el año. 3-Ofrecer la formación - Otra vía es captar trabajadores sin formación y facilitársela.

Rebeca Rebolo, de O Lecer Senior Care, explica que en su centro ya han tomado medidas ante esta situación. Detalla que cuentan con una plantilla sobredimensionada, en la que los profesionales están contratados por más horas de las que trabajan de habitual y el resto están de guardia”. Así tiene personal disponible para “minimizar el impacto de las eventualidades”. Y es que el cuidado de mayores es un ámbito en el que “necesitas sustituir inmediatamente”.

Para evitar los problemas para encontrar sustitutos en vacaciones, repartan las de toda la plantilla a lo largo del año y cuenta con un mismo trabajador contratado todo el ejercicio para cubrirlas. Así están capeando el problema. Pero esto no basta. “A la hora de una baja de larga duración, es difícil encontrar personal cualificado”, señala Rebeca. Como buscarlo consume mucho tiempo, echa mano de plataformas de trabajo temporal. Además, exploran nuevas vías, como la captación más allá de las fronteras. Cuenta que han establecido contactos con Colombia, donde cuentan con buena formación en este ámbito, aunque aún no han dado el paso.

Rebeca Pardo, de La Palmera, indica que hasta ahora ha conseguido cubrir “bien”, aunque las eventualidades tenga que cubrirlas ella misma si no encuentra a nadie. “El servicio lo tienes que dar –subraya–, tienes una responsabilidad”. Lo que está haciendo ella es formar a personas para ser auxiliares y mantener una formación continuada siempre.

Ana González, de Bodia, señala que no es el primer año que tienen dificultades en este sentido. “Es algo recurrente, sobre todo con auxiliares y en verano”, sostiene. El grupo tiene un centro de día en Fragoso, una pequeña residencia en Castrelos y abrieron hace poco otra en O Calvario con 34 plazas, tras cerrar en Nigrán. Cuenta que en las dos primeras tienen personal estable desde hace más de una década. En la nueva, los trabajadores rotan mucho más. “Les cuesta más asentarse”, señala y duda si está siendo cuestión de “mala suerte”.

En O Lecer también han percibido “un salto cuantitativo y cualitativo” con los nuevos profesionales. “Hay un salto generacional, con un nivel de compromiso menor”, considera Rebolo, que cree que no solo está afectando al ámbito sociosanitario, sino a todos los sectores que requieren personal con formación específica y responsabilidad. “Necesitamos compromiso e implicación”, señala cuenta sobre el cuidado a mayores. “No es que no salgan profesionales de las escuelas, pero no sé dónde están”, lamenta y considera que la “comunicación negativa” sobre el sector durante la pandemia les está afectando en este sentido.

Silva apunta que los sanitarios “prefieren el hospital porque en la residencia se trabaja más”. Coincide en que la falta de personal cualificado no es un problema exclusivo de su sector y pone como ejemplo la hostería. “No entiendo las cifras del paro”, plantea.

Ángeles Ramírez, de Ballesol, está de acuerdo en que es un problema no específico del sector. “Es común a otros y un reflejo del mercado laboral”, resalta. Para hacerle frente, desde su centro apuestan por ofrecer “unas condiciones de trabajo y un entorno laboral que sean atractivas para las personas” que desean incorporar. Señala que el grupo es “un referente” y “competitivo” en ello. “Cuidamos a las personas que forman parte de Ballesol y facilitamos la conciliación, que es un aspecto muy demandado”. “Trabajar en una residencia tiene un aspecto emocional y de cuidado de las personas que engancha”, destaca.