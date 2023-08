La resistencia de los ultramarinos

A veces no es necesario reinventarse para no morir. En ocasiones con mantener aquello que te define es suficiente. Lo que ha funcionado hasta ahora puede perdurar. Y más cuando se habla de tiendas de alimentación. “La gente lo que busca es el trato personalizado”, asegura el dueño de la charcutería Vazey, Pedro Martín. Esta puede ser una de las razones por las cuales las tiendas de proximidad consiguen aguantar casi más de medio siglo en las vidas de los vigueses sin la necesidad de hacerle frente a los grandes supermercados.

Una tienda de proximidad o también conocidos como ultramarinos son los puntos de venta de pequeñas dimensiones en los que su punto fuerte es la cercanía que existe entre el vendedor y el cliente. Muchas veces esto se debe a “conocerse de toda la vida”.

Su nacimiento fue una revolución en la alimentación durante los siglos XIX. A través del comercio con ultramar, llegaron productos que a día de hoy resultan cotidianos: especias, azúcar, té o café.

No obstante, con la aparición de los grandes supermercados y su posterior expansión, los ultramarinos no podían combatir con los precios competitivos de sus rivales. Por lo tanto, decidieron valerse de algo que no podían incluir los otros o, por lo menos, no como ellos lo hacía: la confianza forjada por su trato de proximidad.

Décadas con sus vecinos

Celso Ferreiro inauguró la tienda O’Fumeiro hace 30 años. Ahora decidió retirarse y traspasar el negocio a Gladys y su hijo Marlon.

Ferreiro recuerda sus años al frente de la pequeña tienda impregnados de su sudor y su esfuerzo. “Fui sobreviviendo a todos los inconvenientes a base de mucho trabajo y muchas horas a la espalda”, comenta.

¿Como se consigue mantener un negocio durante tantos años? Ferreiro explica que la clave se basa en la calidad. Tanto en los productos como en el trato con los clientes. Para él no existió nada más. No le fue necesario reinventarse. Lo principal era no perder su esencia. Para ello, debía mantener esa línea de calidad y buen trato siempre. “Y nos fue bastante bien”, sentencia.

Excepto en una época del año: el verano. Durante esta estación es complicado mantener en pie la tienda. “El verano aquí es muy complicado, la gente se va de vacaciones y el barrio se queda vacío”, dice.

Han vivido momentos mejores y peores, pero han conseguido mantener una red de clientes. “Fieles desde el momento en el que abrimos hasta hoy”, dice orgulloso. Ferreiro no habla de innovaciones, pero si de sellos personales. El suyo: lo salado. Y eso es lo le diferencia del resto.

Una de las tiendas históricas en la ciudad de Vigo es sin lugar a dudas “Alimentación Rivera”, que lleva abierta 67 años. Su dueña, Julia, explica que fue su suegro quien fundó la tienda en 1956. Durante muchos años fue ella junto a su marido quienes sustentaron el negocio, pero ahora es su hijo Óscar quien está al frente. “Aunque mi nieto ya ha dicho de querer seguir con la tienda”, confiesa. Por lo tanto, aún queda Rivera para rato.

Julia explica que todo ha sido a base de paciencia y de amor por su negocio. La viguesa recuerda aquellos momentos duros de las calles que rodean La Colegiata. “Pero resistimos y al final estamos aguantando”, asume orgullosa.

A diferencia de Celso Ferreiro, para los Rivera el verano es una época en la que su negocio funciona de forma estratosférica. Gracias a la ubicación en la que se encuentran, en la Plaza de la Iglesia, muy cerca de donde atracan los cruceros, muchos de los turistas optan por llevarse uno de sus productos. A vista de todos tienen expuestos una gran variedad de productos referentes de Galicia: chocolates, quesos, vinos , patés y una extensa gama de licores de todos los colores y sabores.

Un año antes de que se inaugurase “Alimentación Rivera”, veía la luz la charcutería Vazey, especializada en productos porcinos (lacones, cacheiras, chorizos...).

Aunque detrás de los mostradores ya no están los chantadinos Vázquez y Eyré que fundaron el negocio, Vazey sigue manteniendo su lealtad a los productos de charcutería de la mano de Pedro Martín.

A pesar de que sus productos “top” sean los ibéricos, Martín destaca que lo que mucha gente busca cuando entra en su local es un “regalo especial”. Debido a esto, el dueño incide en que “intentamos mejorar como tienda ofreciendo una amplitud de productos”.