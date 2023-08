Más que un camping, un segundo hogar

Los campings ya no son lo que eran. Hace tiempo que dejaron de ser unas simples parcelas en las que alguien coloca su tienda de campaña o estaciona su autocaravana. Ahora contienen todos los servicios para pasar unas vacaciones de lujo. Aunque no es eso lo que atrapa a la gente. Son muchos los residentes que deciden volver verano tras verano, acumulando incluso más de 30 años seguidos, motivados por las amistades y las vivencias que han forjado en eses terrenos.

Un vínculo especial

Situado a 10 kilómetros de Vigo, concretamente en Nigrán, está el camping de Praia América. Allí numerosas familias se alojan varios veranos consecutivos.

Al final de la calle ondea una bandera de Asturias. El inicio de la calle Alegría se sitúa en la casa de su presidente José Antonio García junto a su mujer Aurora. Este verano se cumplen 34 años desde la primera vez que pisaron el camping. Desde entonces, no han fallado ni un solo año. Aurora explica que todo ha sido por el clima gallego y el ambiente que se ha generado dentro entre los vecinos. “Todo nos gusta”, confiesa la de Mieres.

Ellos han sido los fundadores de la calle Alegría y quienes organizan la fiestas de su calle. Todos los años adornan la Alegría y colocan el logotipo diseñado por ellos mismos. Ambos explican que aquel que quiera, lleva su comida y prueban lo que cada uno ha hecho. Empezaron celebrándolo cada 25 de julio, en honor al Santiago Apóstol, pero como lo que venían en agosto no lo podían apreciar, incorporaron otra fecha más en el calendario festivo: el 15 de agosto, en honor a Nuestra Señora.

Para los huéspedes del camping, ellos son “el alma” del mismo. Organizan “merendolas”, concursos de sidra o excursiones. Son la alegría. De ahí el nombre.

Los días grises para ellos no son un problema, su único objetivo es disfrutar y pasarlo bien. “Si no hay playa, no pasa nada. Hacemos otras cosas”, comenta José Antonio.

Uno que lleva desde que el camping abrió es el ourensano Jesús. Para él es su sitio de referencia en el que veranear. Sus padres viajaban mucho por motivos laborales y en playa América era el punto de reunión con familiares y amigos. El que inició esta tradición familiar fue su abuelo y desde entonces ha habido veranos en los que se han reunido hasta siete caravanas.

"Todas las aventuras que recordamos del verano fueron aquí" Jesús - Ourense

Para Jesús, sus mejores aventuras ocurrieron ahí. Las primeras fiestas, los primeros torneos, los primeros amores de verano. Todo ocurrió ahí.

Una caravana detrás, se encuentra Fernando Pérez que lleva un total de 25 años veraneando de la misma forma y en el mismo sitio. ¿Por qué? Por el mismo motivo que el resto: la gente. Él lo describe como “un pequeño pueblo”.

La seguridad que ofrece a día de hoy los campings es algo que resaltan muchos de los huéspedes. Sobre todo aquellos que lo hacen con sus hijos pequeños.

La primera vez que acamparon Félix y Sol fue un fin de semana hace 25 años, a través de amigos de sus hijos que ya veraneaban así. Ambos explican que al llegar ahí fue como un flechazo. “Nuestros hijos hicieron amigos en seguida y los vimos jugar desde el primer momento. Nos encantó”, destaca Félix.

Empezaron con una tienda de campaña y no tardaron en comprar una autocaravana. Los primeros veranos iban un mes al camping y el resto de ruta por el Mediterráneo, pero desde hace 15 años pasan el verano completo de la primera forma.

Ahora que sus hijos mayores, el camping se ha vuelto una tradición familiar y un punto de encuentro en el que obligatorio asistir todos los años. “Mi hijo mediano vive en Alemania y, como le encanta esto, viene todos los años”, dice Sol.

Pese a no estar en la calle Alegría, este sentimiento no les falta a los riojanos Mari Carmen y José Celorrio. Recorren más de 700 kilómetros movidos por la climatología, el paisaje y sobre todo el “paisanaje” (la gente) desde hace 30 años. “Vinimos a conocer Galicia, conocimos a gente y me encanta. Soy muy feliz aquí”, destaca Mari Carmen.

Sin embargo, ambos confiesan que, a pesar de saber que son “los motores” que animan a la familia a venir todos los años, el tiempo pasa por todos. Por esa razón, han decidido disfrutar de este último verano de tal manera que se quede marcado para el resto de años que ya no vengan.