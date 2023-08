“Atendemos 22.000 citas al año, una barbaridad; un 60% más en seis años”

Anestesia es uno de los servicios más grandes del Chuvi, con alrededor de 90 facultativos. Desde hace algo más de una década, en el Meixoeiro cuenta con una unidad para tratar de elevar la calidad de vida de pacientes con dolor crónico. Desde la semana pasada, esta sección dispone, de forma oficial, de una Jefatura, que ha ganado ante un tribunal la doctora Mónica Mallo.

–¿Qué hacen en su unidad?

–Intentar mejorar la calidad de vida y el dolor de los pacientes con dolor crónico, que llevan entre 3 y 6 meses con él de manera habitual y continua y en los que, a veces, la causa que lo inició ya no está.

–¿Cuál es el perfil del paciente?

–Tenemos pacientes jóvenes principalmente por dolores de espalda, dolores cervicales… Pero, dado que la población está envejeciendo y Galicia tiene un elevado porcentaje de mayores, lo que prevalece también mucho son las patologías degenerativas por artrosis, estenosis de canal…Por ejemplo, con el uso habitual de una rodilla, llegados los 70 años, le va a doler. Nosotros somos un pilar antes de poner una prótesis.

–Entonces, la cantidad de pacientes también se habrá disparado.

–Claro. Es uno de los problemas que tenemos ahora porque más del 50% de los mayores de 65 años presenta dolor crónico. Al que no le duele una rodilla, le duelen las cervicales.

–¿Qué volumen de pacientes pueden atender?

–El año pasado tuvimos 22.000 citas –no pacientes–. Una barbaridad.

–¿Cómo ha evolucionado en los últimos tiempos?

–Ha ido en aumento. Las citas médicas en 2016 eran 14.000. Se ha incrementado por el mayor conocimiento entre la población de las unidades de dolo, porque prioriza la calidad de vida y por el problema de la longevidad. Todo el mundo aspira a dolor cero y a nosotros nos gustaría proporcionárselo, pero es muy difícil porque están implicadas muchas cosas. Priorizamos su calidad de vida: que puedan moverse un poco más, hacer más cosas… Aunque el dolor siempre va a estar ahí. Hay que actuar desde múltiples esferas: la biológica, la social y la psicológica. Un paciente que le duele todos los días, acaba afectando también a la esfera psicológica. Da mucha pena, porque están muy afectados y es muy frustrante.

–¿Qué resultados tienen? ¿Logran mejorar su calidad de vida?

–Lo que dicen los estudios y por lo que nos basamos nosotros es que todo paciente al que se le mejore entre un 20 y un 30% el dolor se dice que hemos sido efectivos en su tratamiento. En alguien que llega con dolor moderado es dejarlo en leve, nunca sin él. Además, mucha patología músculo esquelética requiere también ejercicio por parte del paciente, rehabilitación... Depende de muchos factores.

–¿Cómo lo tratan? ¿Ha ido evolucionando en los últimos tiempos?

–Sí, se ha mejorado porque hemos tenido más técnicas: infiltraciones del músculo, radiofrecuencia, neuroestimulación… Además de los fármacos.

–Decía que puede haber desaparecido ya la causa del dolor, pero que este siga. ¿Se trabaja ahora también con la percepción de las personas?

–Sí. El dolor agudo es una alerta para saber que tienes un problema en un punto. Pero el crónico, habiendo desaparecido la causa inicial, se mantiene. ¿Cómo? A nivel cerebral existen unos receptores y mecanismos que lo perpetúan. Ahora se está viendo que la terapia cognitivo-conductual mejoran el dolor. ¿Qué pasa? Que el paciente asume mal cuando le dices que tiene que ir al psicólogo. “No estoy loco”. Y no lo está, pero esos circuitos cerebrales hay que reorganizarlos, aprender que no tienes esa patología. Sobre todo en la fibromialgia, que no tiene tratamiento específico. Eso se hace ahora también con gafas de realidad virtual, terapia de espejo… Los fármacos no actúan a ese nivel, aunque pueden mejorar la percepción. Por eso damos a veces antidepresivos. A dosis bajas actúa sobre esos receptores cerebrales para intentar reorganizar los neurotransmisores. Los pacientes nos dicen “yo no estoy deprimido”, que seguro que lo está también, pero para la depresión las dosis son más altas.

–Usted presentó un proyecto técnico de gestión. ¿Qué planes recoge en él para la unidad?

–Llevo de coordinadora 6 años. Esto vino a oficializar el puesto que estaba desempeñando. Lo que propuse es el seguimiento que llevábamos hasta ahora, coordinación con Primaria y con especializada, reorganizar los circuitos y un triaje. No se nos pueden escapar pacientes con dolor neuropático, que es muy intenso y el tratamiento es específico, ni dolor oncológico. Nuestra lista de espera no es grande, unos tres meses, pero no puedes tener a esta gente esperando porque tienen muchísimo dolor y no responden a analgésicos habituales. También incluyo la creación de nuevos equipos de trabajo y reestructurar agendas para optimizar recursos.

–¿Qué sucede con los opioides?

–Están muy en boga ahora. Teníamos la morfina como opioide base para todo. Los pacientes lo asocian a oncológico, a muerte, igual que la metadona a la drogadicción. Cuando se crearon los nuevos opioides –fentanilo, oxicodona...–, en EE UU se vincularon a mejoría de todos los tipos de dolor y se empezaron a recetar sin control. Como no tienen dosis techo, puedes darle todo el opioide del mundo para hacer más efecto, pero el problema es que crea tolerancia y dependencia. Allí se creó una crisis en salud pública, que aquí no ha pasado.

–¿Por qué?

–Hubo un uso racional desde el principio. El Sistema Nacional de Salud puso unos límites a la receta y además éramos más conscientes de que la subida no era infinita, porque hemos aprendido que lo que hay que buscar es la calidad de vida, no el dolor cero. Eso nunca lo vas a conseguir porque subiendo vas creando más tolerancia y también dependencia.

–¿Ustedes los usan?

–Es un tercer escalón, que usamos de forma racional. El primero son los analgésicos (Aine): el ibuprofeno, el paracetamol… El segundo son los opioides débiles: el tramadol, la codeína… Las técnicas son el cuarto.

–¿No llegan a ver dependencia?

–Existen algunos pacientes que tienen dependencia, pero tenemos un protocolo de rotación y deshabituación que suele ser efectivo. También hay una derivación al servicio de psiquiatría en casos muy determinados. Todos los fármacos al final tienen su riesgos y sus beneficios, sobre todo con uso prolongado. Los AINE, con uso crónico, producen hipertensión, insuficiencia cardíaca… Un profesional te tiene que indicar cómo usarlos.