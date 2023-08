El comité técnico para el abordaje de la aparición del mosquito tigre en Galicia celebró una nueva reunión el martes. A ella ya se sumó el Concello de Vigo, al estar confirmada la presencia de este insecto en el municipio, con al menos dos ejemplares en Lavadores y otros tres en Teis.

En ella, la Dirección Xeral de Saúde Pública, dependiente de la Consellería de Sanidade, decidió reforzar la vigilancia de este vector de transmisión de virus como el del dengue, el Zika y el chikungunya en los municipios de Vigo, Cangas y Moaña. Lo hace a través de la Rede ReGaViVec, que mantiene en toda la comunidad puntos de control de este insecto y otros potencialmente preocupantes en la expansión de enfermedades.

La subdirectora xeral de Programas de Control de Riscos Ambientais para a saúde de la Dirección Xeral de Saúde Pública, Inés Mato, informó ayer que también se ha extendido de forma preventiva a los municipios limítrofes de Bueu y Vilaboa, “aínda que non se detectou a presenza de mosquito tigre”.

Mato detalló que el encuentro “centrouse en actualizar a información dos distintos compoñentes do comité, no que se constatou a colaboración e coordinación existente entre todos os membros do mesmo”.

Señaló también que están elaborando el programa de gestión integrada del vector Aedes albopictus y que esta labor está “bastante avanzada”.

Colaboración ciudadana

Pide la colaboración ciudadana para detectar estos mosquitos con avisos a través de la aplicación Mosquito Alert, así como para eliminar posibles puntos de cría. Este insecto pone sus huevos en pequeñas cantidades de agua estancada. Tardan siete días en salir adelante, así que es suficiente con vaciar o cambiar el agua de estos pequeños depósitos –platos de macetas, bebederos...– cada cuatro o cinco días.

Para reforzar el conocimiento sobre la vigilancia y el control de este mosquito, la Escola Galega de Saúde Pública organiza una formación específica para los técnicos de los concellos implicados.