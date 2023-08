De récord en récord, un verano sin precedentes

Decir que Vigo se ha convertido este verano en un referente turístico a nivel de España, no debería sorprender a nadie ya a estas alturas. La ciudad está recibiendo miles de decenas de visitantes, nacionales y foráneos, durante esta temporada estival. Un bum vacacional que se traduce en los más de 50.000 turistas que se alojaron en los hoteles de Vigo durante el mes pasado, batiendo todos los récords anteriores, o en la llegada de más de 11.000 cruceristas en apenas dos días. En el caso concreto del día de ayer, poder escuchar alguna palabra en castellano o gallego por el centro de la ciudad, era casi misión imposible. Franceses, italianos, alemanes y sobre todo ingleses abarrotaban todo el casco viejo de nuestra urbe.

Desde Príncipe hasta el mercado de la Piedra, cientos de cruceristas entraban y salían de los comercios de la zona dispuestos a adquirir todo tipo de souvenirs, entre los que destacaban todos tipo de artículos del Celta. Justo en A Sede se encontraba Eve Bond junto a su familia. “Sinceramente no conocíamos nada de la ciudad hasta hoy”, comenta la inglesa. En las pocas horas que les quedaban en nuestra ciudad decidieron perderse por el callejero vigués. “Decidimos no coger un tour, nos gusta visitar las ciudades por nuestra cuenta”, añade. Los que sí prefirieron visitar la ciudad acompañados por un guía fueron Oral Hinds, su mujer y sus hijos. “Nos llevaron al castillo de San Sebastián y nos contaron parte de la historia de la ciudad”, explica. Provenientes de Essex, confiesan que no conocían nada en absoluto de la ciudad. “Ha sido una gran sorpresa, sobre España se habla de Madrid, Barcelona, Ibiza… y nadie habla de Vigo”, añade la Sra. Hinds.

Darren Stone era otro de esos cruceristas que visitaban Vigo junto a su familia. Provenientes de Mánchester, habían visitado Vigo cuando el Manchester United se enfrentó al Celta en aquella recordada semifinal de Europa League. “Mi padre y yo vinimos en 2017, solo conocemos Vigo por el Celta”, confiesa. Ahora que pueden visitar la ciudad de manera más tranquila, Darren apunta lo siguiente: “La verdad que es una ciudad donde se come bastante bien y se pueden hacer buenas compras”.

A pesar de que ayer por el centro había pocos turistas nacionales, en relación con los foráneos, también se hacían notar. “De Vigo conocemos el alcalde, el Celta y las luces de Navidad”, explican Rafa y Ale del Rosario. Los hermanos, acompañados de su madre Tibisay Peñate, vienen desde las islas Canarias. “Decidimos venir a Vigo porque hay buena comida, buen clima, todo el mundo habla bien de la ciudad y es barato venir, era el destino perfecto”, abunda Tibisay.

También de Canarias, en concreto de la isla de Gran Canaria, eran Yasmina Guerra, Silvia Suárez y Rosa Delia Henríquez. Un grupo de amigas que ya conocía un poco sobre la ciudad olívica: “Tenemos amigos aquí que nos hablaron muy bien de Vigo”, expone Rosa Delia. “En parte estamos en aquí porque queríamos ir a Oporto, y Vigo era el destino más barato”, confiesa Silvia. Obligadas a pasar por nuestra ciudad, decidieron aumentar sus días de vacaciones para pasar unos días aquí. “Llegamos ayer de Portugal, ahora tenemos aquí tres días aún, a ver que ciudad nos gusta más si Oporto o Vigo”, comenta Yasmina. Las tres coinciden en que el clima también fue un factor importante para venir: “Queríamos escapar un poco del calor y la verdad que no nos esperábamos que fuese a hacer treinta grados en Vigo”.

“Desconocíamos la ciudad. Si bien el Casco Viejo no es tan grande como el de otros sitios, zonas como la Concatedral, la plaza de la Constitución o el Mercado de la Piedra tienen su encanto”, expone Muntsa Abad, que junto a su pareja Jordi Mas; vienen desde Cataluña para realizar un viaje por las Rías Baixas. “Estamos recorriendo un poco la costa, la siguiente parada en este recorrido es Pontevedra y queremos visitar toda la zona como hicimos aquí”, comenta Jordi Mas.

Esta temporada veraniega ha roto todos los registros turísticos conocidos en nuestra ciudad. Naturaleza, clima, gastronomía, ocio… se juntan a la perfección para hacer de Vigo el destino vacacional por excelencia de cada vez más personas. Un crecimiento exponencial que parece no tener límites, que se refleja también en el comercio local. A falta de los datos de agosto y septiembre, ya solo queda ver si las próximas etapas estivales serán capaces de seguir el ritmo de la que estamos viviendo en este 2023.

El nivel de ocupación de las islas Cíes se frena en septiembre

La gran cantidad de turistas que visitan las islas Cíes, estaba siendo una constante durante este verano. Las 1.800 plazas disponibles cada día para ir al archipiélago se quedaban cortas ante la gran cantidad de reservas realizadas, algunas con 90 días de antelación, haciendo que en los meses de julio y agosto fuese imposible poder viajar a las islas. Ahora mismo las navieras se encuentran llenas hasta el 31 de agosto. Si bien para el día 1 de septiembre hay 450 plazas disponibles, el día 2 y 3 de septiembre vuelven a estar todas las plazas ocupadas. Es a partir de ese fin de semana cuando se presenta una situación hasta ahora desconocida por las navieras durante este verano, el hecho de no tener la ocupación al completo. Un mes de septiembre que se presenta bastante tranquilo en comparación con los anteriores, ya que únicamente los días 1, 4, 5 y 9 de se superan las 800 plazas reservadas. Cabe resaltar que a partir del día 15 de septiembre se acaba la temporada alta según la Xunta, por lo que a partir de ese día descenderá la frecuencia de los viajes de los barcos, así como el número de visitantes. Una vez acabada la temporada alta, tampoco será necesario sacar la autorización previa que se exigía para visitar el archipiélago.