Magnífico profesional y el compañero más leal

El pasado lunes (21/08/2023) Faro de Vigo comunicaba, en una nota perfecta, el trágico y repentino (extremadamente repentino) fallecimiento de nuestro querido compañero Fernando Isasi (nombre completo: Fernando Guillermo Isasi Vicente, “El Isasi” según él mismo, “Fisasi” por correo electrónico o incluso “FI”, como la letra griega phi).

La noticia llegó de improviso, el sábado 19 de agosto, en plenas vacaciones, en medio de una tarde aburrida porque hacía mal tiempo en nuestra brumosa Galicia. Fue una de esas noticias de peso infinito e imposible de asimilar, que hace que el tiempo se pare. Todos deseábamos que fuera un error, una noticia falsa o incluso una broma pesada.

Pero ninguna de esas fútiles estrategias de evasión nos sirvió. La realidad se impuso con cruel lógica. A nuestro amigo se lo habían llevado sin avisar. Ya nunca más nos convocará a un café a primera hora de la mañana, ya no sabremos a quién preguntar cuando necesitemos una dosis de sentido común o cómo conseguir que un circuito de RF complejo funcione o cuando las fórmulas o la simulación por ordenador no reflejen toda la realidad.

Amigo, el vacío que dejas en tu equipo no lo podremos llenar nunca. Casi seguro, de ahora en adelante, nos preguntaremos muchas veces: “¿Qué haría Fernando Isasi en esta situación?” Así, en cierto modo, perdurarás entre nosotros; como perdurará el imborrable recuerdo de haber tenido a nuestro lado no sólo un magnífico profesional si no el compañero más leal, fiable, generoso y humilde que nadie pueda tener. Esperamos que ahora mismo estés probando nuevas variedades de cerveza y que nos guardes un poco. ¡Hasta siempre!

*Compañeros del grupo de Dispositivos de Alta Frecuencia