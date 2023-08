Los podcast se hacen oír en la ciudad

Los podcast son una auténtica revolución en el mundo radiofónico. Son el formato audiovisual de moda y en Vigo eso se sabe. Jóvenes vigueses encuentran en este medio un altavoz que, gracias a su versatilidad, les permite hablar libremente de aquellos temas que les interesen.

Pese a que su nacimiento data de 2004, desde hace pocos años, el podcast está experimentando sus años de gloria ya que numerosos creadores de contenido, e incluso medios de comunicación, han decidido sumarse a la ola.

Ahora bien, ¿dónde radica el éxito de este formato audiovisual? En su variedad, puesto que ofrece un enorme abanico de posibilidades a la hora de elegir temática. En la ciudad olívica tiene lugar el desarrollo de algunos programas en los que la cultura y el entretenimiento son los temas por excelencia.

Nunca se debe menospreciar un trabajo de clase, igual puede surgir un gran proyecto de él. Si no que les pregunten a Bruno y Lucas, los dos estudiantes de magisterio que están detrás de “Vivindo o Conto”, un podcast que ellos definen “como una charla más de ellos dos”.

A pesar de que su filosofía de vida esté basada en “ir sobre la marcha”, reconocen que hacer un podcast no es tan sencillo como puede parecer. “No es sentarse y hablar, hay que realizar una preparación previa”, explican. Empezaron con un trípode y un micrófono “de dudosa calidad”. Para la segunda temporada, que dará comienzo en septiembre, han decidido apostar por mejorar el audio de sus programas, ya que les gustaría expandirse y hacerse conocer.

Otros de los podcast que tiene lugar en Vigo es “Tristes en la ciudad”, conducido por Carla Mañas y Sara Abuín. Un programa en el que ambas tratan temas profundos desde la comedia.

A la hora de lanzar el proyecto, Carla Mañas explica que a ella le interesaba especialmente una plataforma en la que pudiese demostrar que podía escribir algo gracioso e interesante sobre cualquier tema. La periodista destaca que el podcast, además de ayudarle a crecer en su profesión, le sirve como una carta de presentación para los medios de comunicación. Para Sara Abuín, llevar a cabo este proyecto le ha ayudado a crecer personalmente. “Me ha puesto a prueba una y otra vez. He descubierto que puedo hacer un montón de cosas”, reconoce.

“Me ha puesto a prueba una y otra vez. He descubierto que puedo hacer un montón de cosas” Sara Abuín

A nivel técnico, durante este verano han incorporado un nuevo formato a la hora de ejecutar el programa: los directos. En el bar De Catro a Catro han realizado varios programas en vivo. Para ellas ha sido un descubrimiento, el cual les gustaría explotar cara el futuro.

Un hueco para los jóvenes

El formato podcast ha abierto una puerta para los jóvenes, siendo una vía por la cual hablar de aquellos temas en los que en lo tradicional igual no se aceptaría. De todas maneras, no todo es tan positivo como parece. Bajo la experiencia de “Tristes en la ciudad”, Carla explica que en muchas ocasiones siente que debe demostrar el doble lo graciosa que es por el hecho de ser mujer, porque dan por hecho que no les va a gustar o interesar.

“Nos han dejado comentarios diciendo que los podcast de mujeres eran aburridos antes de publicarlo”, dice. Desde “Vivindo o conto” confiesan que prefieren evitar tratar de ciertos temas porque saben que al ser jóvenes, igual no se les va a tomar en serio.