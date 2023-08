El verano también abre la puerta al deshielo entre Concello y Xunta en Vigo. Con un tono “cordialidad e institucional” y abriendo un “diálogo franco”, el alcalde de la ciudad y la delegada del gobierno autonómico en el área metropolitana estrenaron la nueva etapa en la política municipal con un cambio notable en los discursos. Y es que a pesar de no saldarse con ningún acuerdo significativo sobre las cuestiones “urgentes” como la humanización de la ETEA, el instituto de Navia, las viviendas del Casco Vello o el futuro de la vieja estación de autobuses.

Abel Caballero y Ana Ortiz se reunieron este martes por primera vez en Praza do Rei en un encuentro enmarcado dentro de la “gira” por los 14 ayuntamientos del área metropolitana de la que fuera subdelegada del Gobierno en Pontevedra durante la pasada década. De esta manera se busca poner fin a una “confrontación innecesaria” entre ambos ejecutivos debido a los desacuerdos en prácticamente todas las actuaciones que compartían.

El regidor se mostró partidario de que se puedan urbanizar los accesos a la Praza de Armas de la ETEA –donde ya hay consignados 12,5 millones de euros– pero insistió en que “las obras en ámbitos de competencia municipal las hace el Concello”. Es por ello que solicitó seguir el modelo que se ha suscrito para la reforma de la Avenida de Madrid con el Ministerio de Transportes, asumiendo el ejecutivo central la redacción del proyecto y el grueso de la inversión pero transfiriendo al municipal los fondos necesarios para ejecutarla.

Esta colaboración también se haría extensible para el ansiado instituto de secundaria en Navia, para el cual la Xunta ya ha presupuestado 14,5 millones de euros pero no hay fecha para el inicio de obras porque no se ha firmado el convenio para la entrega de los terrenos. En ese sentido, Caballero recordó cómo la ausencia de este documento ya provocó que el gobierno gallego no construyera el centro de salud de esta parroquia como se había acordado previamente.

También ha sido notable el cambio de rumbo para el Consorcio del Casco Vello que Ortiz preside. “Busquemos la unanimidad” señaló Caballero en referencia a poder aprobar los presupuestos de la institución “conjuntamente”. La misma mano tendida se repite en los usos de la antigua estación de autobuses de la Avenida de Madrid debido a la diferencia de propuestas, optando el Concello por zonas verdes y la Xunta por un centro de día intergeneracional.

“Lo tendremos que hablar con la conselleira” añadía el regidor al tiempo que recalcaba que “las decisiones de urbanismo las hace el Concello” y aún “no tenemos claro de quienes son los terrenos”. "Todo aquello que haga la Xunta en Vigo tendrá mi reconocimiento, el problema es lo que no hace” sentenció.

50 millones para inversiones

Por su parte, Ortiz insistió en la necesidad de desbloquear varias actuaciones que suman 50 millones de euros en total para inversiones. “Se las he planteado para que madure la respuesta, tengo la esperanza porque soy optimista por naturaleza y espero que las cosas vayan avanzando” señaló tras este primer encuentro “cordial”.

Además de la urbanización del PS1 de la ETEA que permitiría poner en marcha la residencia de la Fundación Amancio Ortega o el desarrollo del PAU de Navia, Ortiz consideró “muy interesante para los vigueses” que pudieran formar parte del Transporte Metropolitano, opción descartada por el gobierno municipal debido al bloqueo en la constitución del área metropolitana desde 2016.

“Es una pena que no se pueda desarrolla, todo lo que sea hablar y reunirse entiendo que es bueno para la ciudad” añadía la representante autonómica.

La delegada también apuntó a la señalización del Camino de Santiago en el término municipal “porque no es un tema menor y estamos doblando las cifras de peregrinos del año pasado”.

El regidor trasladó a Ortiz que para abordar las cuestiones relativas a la ciudad se dirigirá al presidente de la Xunta y “eventualmente” a algún conselleiro. De esta manera, la interlocución habitual de ella será con viceportavoz municipal, la edil de Política Social Yolanda Aguiar.

Dentro de esta recuperación de la agenda institucional después de la campaña de las elecciones generales y las semanas centrales del verano, este miércoles el alcalde se reunirá por primera vez con Carlos Botana, nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo tras la salida de Jesús Vázquez Almuiña. Caballero alabó su nombramiento ya que coincidió con él en su etapa al frente de la institución.