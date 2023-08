La Audiencia provincial obliga a la comunidad de montes a que deje entrar a seis vecinos de Cabral que la directiva deniega desde 2019. Desde marzo de ese año, estos vecinos de Cabral intentan entrar en la comunidad de montes en mano común de esta parroquia, sin que la junta rectora se lo permita pese a los requerimientos judiciales que se han sucedido desde entonces. El último es de la Audiencia Provincial de Pontevedra que no ha aceptado el recurso de apelación presentado por la directiva de los comuneros después de que un juzgado de Vigo, el número 6 de primera instancia, les comunicase en 2022 que debían dejar entrar a estos seis vecinos que lo demandaban ya que cumplían rigurosamente con todos los requisitos estatutarios para poder hacerlo (todos ellos tienen casa y residen habitualmente en la parroquia de Cabral).

Uno de los vecinos demandantes es Beatriz Ucha, presidenta de la Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes. “Sencillamente, no nos dejan entrar porque somos incómodos para la actual junta rectora. La falta de democracia en el seno de una comunidad de montes de la importancia como lo es la de Cabral es notorio y no atienden ni a los requerimientos de la administración de justicia”, se queja Ucha. “Hace más de un año, en el fallo de 2022, ya se instaba a la Comunidad a que nos incluyese en el libro de comuneros después de lo que ocurrió en 2019, cuando el presidente incitó al no en una asamblea que tuvieron que convocar, por cierto, también, por orden de la Audiencia Provincial”, recuerda Beatriz Ucha.

Esta situación afecta a muchos otros vecinos de la parroquia que no consiguen entrar en la Comunidad solo por no estar de acuerdo con la actual junta rectora dirigida por Luis Rodríguez. En algunos casos, como le ocurre a Ucha, la directiva de los comuneros les ha demandado con el fin de anexionar al monte de la Comunidad, fincas particulares o solares que hoy ocupan empresas en plena actividad laboral.

“Es un puzle donde todas las piezas encajan. Quien no lo ve es porque no quiere. Por eso, acudimos a los tribunales pero también necesitamos el apoyo de las administraciones y de quienes tienen la obligación de legislar ante una situación desoladora”, matiza la presidenta de la Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes.

A la Comunidad de Montes de Cabral le queda recurrir ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia como última medida.