El Concello do Rosal ha finalizado los trabajos de mejora del conocido “Camiño do Río”, en el tramo de As Eiras, a lo largo de 1.100 metros. Las obras, con un presupuesto superior a 55.000 euros, se realizaron con una ayuda que el Concello solicitó a la Consellería de Medio Rural, en el marco del Plan de Infraestruturas Rurais (PIR), junto a fondos propios.

La actuación incluyó una limpieza de la superficie del pavimento, la limpieza y desbroce de las cunetas, así como el asfaltado de la capa de rodadura, cubriendo el pavimento desgastado y los baches. Esta mejora otorga seguridad a los vehículos que pasan a diario por este camino, y también al vecindario de la zona.