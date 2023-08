La felicidad de trabajar desde un acantilado

Hay quienes saben aprovechar las oportunidades que surgen en el camino. Pero es necesario tener la mente abierta para detectarlas, ser ágil al tomar decisiones y lo suficientemente flexible para dejarse llevar. Así es Pablo Soneira, un vigués cargado de energía positiva que contagia al que se acerca. “Tiene imán con la gente, le gusta a todo el mundo, porque saca lo mejor”, dicen sus amigos. Este nómada digital vigués es director de formación de 3iE Energía, empresa especializada en ofrecer cursos, organizar eventos y realizar publicaciones para profesionales del sector. Pero, a pesar de lo que parece, lejos de llevar una vida cotidiana y estresante, para él cada día es una aventura.

Se mueve a dónde le pide el cuerpo, empapándose de la esencia de cada lugar que va descubriendo. A veces lo hace desde un acantilado de impresión en Finisterre. Otras desde las increíbles playas de El Palmar (Véjer de la Frontera, Cádiz). Y otras, perdido en algún espacio natural, de esos a los que pocos llegan, en cualquier punto de la Península.

“Siempre tienes que trabajar, a veces los sábados y domingos porque es bajo demanda, pero hacerlo en mitad de la naturaleza hace de cada día algo diferente. Y eso te llena”, explica y recuerda que “la vida es solo una”. Una obviedad que pasa desapercibida para la mayoría de las personas en el devenir de la rutina. Sin embargo, para él es una máxima que marca cada decisión vital.

Dice que ha entendido que el secreto de la felicidad está en llenar su tiempo de experiencias compartidas con quienes se encuentra por el camino. Por eso no duda en coger su portátil, después de llenar la nevera de la furgo, y se va por el mundo adelante. “Salí a pasar el día al río Tea, me animé y acabé cinco días en Portugal”, aclara que esto ocurre cuando se fluye con el entorno. Algo que entiende como la verdadera libertad.

Apenas han pasado cuatro meses desde que cambiara su deportivo por una autocaravana. Y es consciente de que ha sido un acierto total. “Siempre viajé mucho, este trabajo es 100% en remoto y me lo permite. Yo, que aprendí a montar en bici ya mayor, el año pasado me lie la manta a la cabeza y me hice el Camino de Santiago con ella. Luego me fui a la Costa da Morte y a recorrer parte de Portugal. Estuve quince días viajando”, dice marcando esta experiencia como el punto de inflexión que desataría su pasión por explorar.

“Quedé un día a comer con mi primo, que había pasado ocho meses en Nepal echando una mano con labores de reconstrucción tras el terremoto. Le dije que no quería acabar con la sensación de libertad y felicidad que estaba experimentando, ese dinamismo. Además, estaba conociendo a mucha gente. Y él, que sabe lo que se siente, fue el que me animó a cambiar mi vida. Vendí mi coche, que apenas usaba, y lo cambié por mi autocaravana”, rememora. Está contento porque las vivencias acumuladas hasta ahora son increíbles, aunque reconoce el reto desconocido que plantea el frío. “Aún no he vivido aquí un invierno”.

Aun así, Pablo no tiene dudas con su decisión. “Me lancé, porque comprendí que es una manera de trabajar que no tiene precio y lo que vives no te lo quita nadie. Y si no me salía bien, siempre podía revender la furgoneta y volver a lo que ya conocía”, narra pletórico.

Y es que tiene una manera de entender el trabajo que le ha hecho coquetear con la búsqueda de ‘oficinas’ increíbles en su misma ciudad, huyendo de la soledad y el tedio del teletrabajo en casa un día tras otro. “En lugar de quedarme en casa me iba al aparcamiento del Museo del Mar, por ejemplo, porque estás trabajando, pero lo único que ves es la ría. Y cuando acababa, me bajaba a la playa”.

Ahora está en San Vicente, disfrutando de dos, tres o cuatro días (depende de lo que vaya surgiendo) de parajes con atardeceres de postal. Acaba de volver de recorrerse media España, desde Andalucía ha pasado por Extremadura, parada técnica en Nazaré y de vuelta a Vigo, su casa. “Estuve unos días con amigos en la costa gaditana, me apunté en el último momento, iba con la autocaravana así que no dependía de nadie, ni de buscar hotel, ni nada. Decidí irme cuatro días antes y conocer la zona a mi ritmo, el Cabo de Trafalgar, Caños de Meca... Estaba solo pero el paisaje me dejó alucinado”.

Al final, el viaje de vuelta lo hizo acompañado por Juan, uno de sus amigos, que vio como él, que moverse por intuición y sin una fecha fija es de las cosas más placenteras que tiene la vida. “¡Y él también aprovechó para ir trabajando!”. Mientras Pablo conducía, Juan iba en el saloncito “mandado correos y hablando con clientes. En dos horas sacó un montón de trabajo adelante” como un nómada ‘casual’, recuerda.

“Fue un viaje de aprovechamiento, con libertad total y a 1.000 kilómetros de casa, pero cómodo como si estuvieras en ella. Mi ordenador para trabajar, mi ropa, la despensa llena, una ducha con agua caliente… Así te sientes muy tranquilo porque es como estar en casa, pero cambiando el jardín a diario”. Y confiesa que ahora “hacer planes regulares le resulta más complicado” porque conoce la “sensación de verdadera libertad”. Y sabe lo que se siente al “desconectar de las rutinas que antes eran fáciles de asumir y ahora se han convertido en un sacrificio que cuesta mucho asumir”, remata contento con su cambio.