De hacer el agosto a desear que acabe

Los cambios de las convocatorias de los exámenes de recuperación ya es un mal conocido por las academias en las fechas de verano. Un cambio de tendencia que ha provocado que la temporada estival pase de llegar a cubrir, en algunos casos, hasta el 50% de los ingresos anuales de estos centros educativos a obligar a muchos gerentes a cerrar las academias en el mes de agosto.

De la docena de academias consultadas, siete se encuentran cerradas durante este mes de agosto, dando como solución a sus empleados el coger vacaciones o contratarlos bajo un régimen de fijo discontinuo, entre otras medidas. “Este cambio del sistema educativo nos hace ingresar hasta un 30% menos anual”, comenta Óscar, gerente de la Academia Salgado.

Las que sí permanecen abiertas en agosto, lo hacen bajo peculiares circunstancias: reducción de horas de clase impartidas, recorte de personal o incluso menores cantidades de alumnos; son algunas de las fórmulas que estos centros educativos se ven obligados a tomar si quieren asegurar su supervivencia durante este nuevo panorama que se les presenta en agosto.

Algunas de estas instituciones se mantienen abiertas durante este periodo por un motivo de compromiso con el alumnado, como es el caso de la Academia Alén do Ensino. “Iba a cerrar estas dos últimas semanas de agosto, pero se me presentó la oportunidad de dar clase a un grupo que prepara la Educación Secundaria para adultos”, explica Nuria Priego, directora del centro. Ella optó por darle vacaciones a sus empleados durante este mes de agosto. “Para ellos es genial y yo me puedo hacer cargo sola de la academia con los alumnos que tenemos”, abunda Nuria. A pesar de que este no es el mes más exitoso del año, en esta academia esta situación no supone un gran problema. “Para nosotros agosto era antes un mes cualquiera, no como en otras academias que sí tenían un repunte de alumnos en este mes”, comenta la docente.

Otras academias consiguen sortear esta tormenta de verano gracias a su amplia oferta formativa. “Ahora nos solicitan mucho las clases de informática y las de los cursos para obtener el CELGA”, expone Antía Pazó de la Academia Pazó. “Durante junio y parte de julio si tuvimos bastantes alumnos, venían para preparar las recuperaciones”, puntualizan desde el centro. Este quizás se trate de uno de los casos más sorprendentes ya que a pesar de ser este un mes bastante complicado, mantienen casi intacto el horario “regular”.

Este cambio en las fechas de los exámenes no solo hace que el panorama en agosto cambie, si no que también provoca que meses que anteriormente no tenían tanta actividad, ahora sí. Xosé Manuel Carrera, director de la Academia Universitaria comenta que, si bien septiembre no era un mes muy bueno anteriormente, ahora se observa un repunte de alumnos con la vuelta a clases, algo que años pasados no era tan notorio.