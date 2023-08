Bo día! Unha fronte fría chega a Galicia esta vindeira noite e na madrugada do sábado.



Chuvia especialmente concentrada en Pontevedra e oeste da Coruña. Máis esporádica no resto.



Recuperación anticiclónica na xornada do domingo con tarde solleira.



👇Previsión chuvia ata o luns pic.twitter.com/BmHGowFGne