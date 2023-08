La jugada ensayada del fútbol femenino

Domingo 20 de agosto de 2023. 12.00 horas de la mañana, hora local. Desde Sídney, las 23 jugadoras de la Selección Española de fútbol femenino disputarán la final del Mundial por primera vez en su historia. Desde Vigo, al igual que en el resto de ciudades, cientos de niñas disfrutarán con el partido de sus ídolas sabedoras de que no hay nada que las frene en su anhelo –que ya no utopía– de ser futbolista.

Lo que está logrando el combinado nacional en su tercera participación en un campeonato del mundo ha permitido visibilizar la presencia de la mujer en este deporte todavía machista. Algún día no se tendrá que usar el apellido de femenino como ocurre con el masculino y sea simplemente, fútbol. “Cada vez habrá más niñas que quieran ser como Tere [Abelleira] o Alexia [Putellas], y que ya no se fijen en un Cristiano Ronaldo o en un Messi, sino en una Vero Boquete. Muchas compañeras se han quedado por el camino; todo mi reconocimiento a esas jugadoras que empezaron hace muchísimos años y han abierto el camino a todas las que vienen ahora”.

“Pasarán de fijarse en Messi o Cristiano a Boquete o Abelleira" Begoña Aldao-Presidenta Sárdoma C.F.

Detrás de estas palabras está Begoña Aldao, presidenta del Sárdoma C.F., el equipo femenino vigués que cursará esta temporada en 3º RFEF (antigua Primera Nacional). Ella es solo uno de los miles de ejemplos de jugadoras o simplemente aficionadas a este deporte que han visto cómo se les ha ido relegando a un tercer o cuarto plano. “No te dan una justificación clara pero recibes muchísimas menos ayudas compitiendo en la misma categoría que los hombres, incluso de la RFEF, de las administraciones... Conclusión del porqué, no la hay. Mi idea es que el fútbol femenino está mucho menos arraigado que el masculino y que la final a ciertas alturas genera un dinero que el femenino no, aunque sí empieza a generarlo. El Mundial nos ha venido muy bien, que equipos con categorías masculinas hayan empezado a fomentar el femenino le ha dado una visibilidad y ha demostrado que hay grandes jugadoras” , cuenta Aldao.

Convertidas en protagonistas de la información deportiva en las últimas semanas, el auge del fútbol femenino no es casualidad, ni mucho menos, repentino. “La chicas siempre han jugado al fútbol, mira por ejemplo Sara Tui, que llegó hasta el Real Madrid. ¿Cómo lo logró? Porque tuvo una oportunidad, una alternativa que hace años no existía. No tenían esa opción de salir, ni de que las ficharan en España, ni fuera de Galicia. Ahora, por ejemplo, está del Deportivo, pero antes no había un club con una estructura y una formación mucho mejor que la nuestra para que las puedan seguir preparando. Ejemplos son Anaïr Lomba, Ana Buceta, Sara Tui, Andrea Mirón y ahora Tere Abelleira, que ya jugaba en el Pontevedra, y pasó por el Olivo, y ahora está en el Mundial. No es que haya nacido ayer Abelleira, no. Ella ha llevado una trayectoria y ahora la descubren porque descubren el fútbol femenino, que puede ser tanto o mejor como el masculino”, desgrana.

"Las normas, el juego, los entrenamientos, todo es igual, solo cambia el género"

Para Aldao, la situación que se vive en el mundo del fútbol es completamente dispar a la de otros deportes, donde no se “cuestionan” las diferencias entre las categorías femeninas y masculinas. “Ambos son fútbol, pero fíjate nos cuestionamos las diferencias o cuál es mejor entre el fútbol femenino y el masculino, pero no lo hacemos con el baloncesto o balonmano. Quizás en otros deportes no se cuestiona tanto el masculino y el femenino ni la capacidad que pueden tener jugadores o jugadoras, pero en el fútbol sí, porque siempre ha sido un deporte machista”, esgrime la presidenta del Sárdoma C.F.

Y es aquí donde entra la educación, lo que desde pequeños se les inculta a niños y niñas en las escuelas, clubs o la propia sociedad. “La inclusión debe ser en todos los deportes; como un niño puede ir a baile una niña puede ir a fútbol, cada uno que haga lo que más le guste. Pero es cierto que en el fútbol todavía hay ese deje de machismo. Lo vamos cambiando poquito a poco y mucho se ha avanzado pero aún queda”, valora Begoña Aldao.

“Nunca quise otro deporte, me gustaba el fútbol y fui a por él” Laura Fernández - Jugadora del Sárdoma C.F.

Como ella, las propias jugadoras de las categorías B y Cadete, que empezaron desde bien pequeñas a jugar al fútbol, y ahora, a sus 13 y 16 años respectivamente, continúan practicando este deporte. “Empecé en fútbol sala, en un equipo de chicos en mi colegio porque era lo que había, y el año pasado me vine al Sárdoma”, recuerda Lola Aristegui. Su compañera Laura Fernández, de 14 años, ambas seguidoras de Alexia Putellas, empezó con tan solo seis años a jugar al fútbol. “Desde muy pequeña me interesó el fútbol. Empecé también en el fútbol sala en el equipo de mi colegio aunque eran todo niños, pero eso no me frenó. Nunca quise otro deporte, si a mí me gustaba el fútbol pues ya está, a por el fútbol”, cuenta la joven.

“Tuve que empezar en un equipo de chicos en el colegio” Lola Aristegui - Jugadora del Sárdoma C.F.

Sus palabras siguen la línea de lo marcado por Aldao, presidenta del club, quien comenta que la única diferencia es el cambio de género. “Al final el espectáculo es el mismo, es fútbol. Hay que verlo desde otro punto de vista pero es el mismo deporte. Los entrenamientos son iguales, el juego es igual, las normas son iguales... Todo es igual. Lo único que cambia es el género pero el esfuerzo es igual o más, porque ellas son más autoexigentes y más ambiciosas. El nivel de exigencia para con ellas mismas es alto y a la par son muy serias trabajando. Y no cobran, lo hacen porque de verdad les gusta el fútbol. Pagar a todas es muy complicado, ojalá pudiéramos para que se dedicasen por completo a esto”, apunta Begoña, quien y en vista de la veintena de jóvenes que entrenaban ayer en el campo de As Relfas, apremia la cantera de Vigo. “Hay cantera en Vigo y que puede seguir saliendo muy lentamente eso sí porque el fútbol es cíclico y va por ciclos de jugadoras pero sí hay cantera”, sentencia.