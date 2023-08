“Temos que avanzar cara a unha cidade máis segura, máis habitábel e máis sustentábel. Un Vigo deseñado para as persoas e non para os coches”, decía ayer el portavoz municipal del BNG en Vigo, Xabier P. Igrexas con motivo del Día Mundial del Peatón. Los nacionalistas propusieron, además, la creación de una Mesa Local de Movilidad, para cambiar el modelo actual “baseado no uso do coche privado con 300.000 desprazamentos diarios o que é inseguro para as persoas, insustentábel para o medio e ten graves consecuencias para a habitabilidade da cidade”, sostiene la formación nacionalista.