¿Adiós a las postales?

La imagen de un barco sobre la ría viguesa, el Rande plasmado con todo su esplendor o las míticas luces navideñas encapsuladas en unas pequeñas postales solían ser el regalo por excelencia para los turistas. Solían, en pasado, porque actualmente estas tarjetas están viviendo sus últimos días de gloria.

La tónica ha cambiado. Uno ya no se pasa por la tienda de souvenirs a escoger la imagen que más le guste: ahora las saca con su teléfono y, si le apetece compartirla con alguien, puede hacerlo al momento a través de la mensajería instantánea, sin esperar esperar a la vuelta de su viaje.

A pesar de competir con un fuerte rival como es el móvil, las postales siguen conservando, a ojos de muchos turistas, su encanto singular, que hace que el turista se detenga a observarlas. Sin embargo, no es motivo suficiente para comprarlas. Frente a un mostrador de postales estaban las sevillanas Isabel, Mari y Flor, decidiendo que recuerdo llevarse. Lo único que tenían claro era que postales no iban a elegir, pese detenerse un rato a verlas. “Antes, cuando no había teléfonos, sí que compraba muchas postales. Ahora puedo sacar una foto de lo que yo quiera y de la forma que más me guste”, destaca Mari.

Desde las tiendas de souvenirs, las experiencias son algo dispares. Por un lado, desde Establecimientos Jamaica, aseguran que la situación no es tan radical. “Sí es cierto que cada vez se venden menos postales, pero todavía hay mucha gente que las escoge”, afirman. Por otro lado, desde la tienda Tesoros, una de sus trabajadoras, Paula, asegura que ha habido “un bajón enorme” en la venta de estos productos de recuerdo.

Si bien las experiencias son distintas, ambas tiendas le achacan parte de la culpa a un mismo fenómeno: el teléfono y las redes sociales. Hoy en día se tiene a su alcance una cámara integrada en el dispositivo que permite sacar una fotografía al momento. Junto a eso, el boom de aplicaciones como Instagram o WhatsApp, que le ha facilitado a la sociedad el poder compartir todas las imágenes que quieran, a quienes deseen en el momento que prefieran. Con ambas fenómenos a su alcance, los viajeros no tienen necesidad de comprar una postal, escribir a mano su experiencia y posteriormente enviarla. El móvil les ahorra todo el proceso.

De todas maneras, desde Tesoros han querido reflejar rival más: “Ahora los turistas prefieren llevarse imanes. Estamos ante un “boom” de estos regalos”, indica Paula.

Un nuevo rey de regalos

Conscientes del auge de los imanes y del declive de las postales, la dueña de la tienda Tócame el Alma, Leonor, quiso apostar por la elaboración de imanes con una identidad propia, que no tuviesen que ver con los míticos que se venden. “No sabes si es Vigo o Benidorm. Nosotras decidimos hacer imanes que recogiesen la esencia de Vigo, esa que conoces cuando lo visitas”, explica la dueña.

De todas maneras, consideran que se está instalando una tendencia en los turistas basadas en comprar lo más barato, aunque no represente en absoluto el lugar en el que se encuentran. “Ya no hay gusto por llevarte la postal o el imán más bonito”, incide. Ella, al igual que las otras dos tiendas, lo tiene claro: el móvil está suponiendo el fin de los souvenirs. “En lugar de comprar un imán, prefieren sacarle una foto”, apunta.