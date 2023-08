La UVigo diseña una app para mejorar la atención y la coordinación en violencia de género en Pontevedra

Desde mediados de junio, un total de 14 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, dejando tras de sí a 12 menores huérfanos. Los recursos destinados a frenar la violencia de género aumentan, pero las cifras siguen evidenciando un gravísimo problema social que requiere detectar dónde están los fallos para poder atajarlos cuanto antes. La Universidad de Vigo trabaja en una aplicación móvil destinada a mejorar la atención y la coordinación en la provincia de Pontevedra. Cuenta con la colaboración de profesionales de todos los ámbitos implicados en varias zonas rurales y urbanas, incluidas las fuerzas de seguridad. Y en noviembre se llevará a cabo una prueba piloto para comprobar su eficacia.

“Hai aplicacións para valorar o risco das mulleres no eido policial, pero a nosa ten un enfoque diferente. O que queremos é mellorar a coordinación entre todas as institucións e forzas de seguridade que atenden a mulleres. Hai moitos niveis de actuación –municipais, autonómicos... – e diferentes corpos e necesitamos analizar que está a pasar. Mellorouse en recursos e na atención, pero hai que analizar as deficiencias e detectar eses buracos negros”, explica Iria Vázquez Silva, profesora de Sociología e investigadora del proyecto MAX APP, que en julio recibió una financiación de 6.000 euros de la Cátedra Feminismos 4.0.

El equipo de la UVigo está integrado por investigadoras vinculadas al trabajo social y las nuevas tecnologías. Y el grupo de discusión, que empezará a trabajar en septiembre, integra a trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas de los servicios sociales y de los Centros de Información a las Mujeres (CIM), así como personal de los cuerpos de Policía Local y Guardia Civil y también profesionales sanitarios y del Imelga que forman parte de los equipos forenses de los juzgados. Y todos ellos desarrollan su labor tanto en ciudades como Vigo y Pontevedra, como en las comarcas del Baixo Miño, el Deza o Arousa.

“O eixe rural-urbano da provincia é moi importante. E ademais a app ten o enfoque interseccional no que levo traballando anos como investigadora e que queremos introducir neste proxecto. Por exemplo, as dificultades vanse multiplicando se eres muller, vives no rural, non tes vehículo propio, o teu concello non ten un CIM e non hai transporte público. E igualmente inflúe o feito de ser inmigrante, non falar galego nin español ou ter alguna diversidade funcional. Todo iso é o que imos ter en conta para desenvolver a app”, explica Vázquez Silva, que suma una importante experiencia en este ámbito y fue la coordinadora del libro “Cómplices. A violencia machista institucional”, de Galaxia.

"Hai traballadores moi ben formados e especializados pero moitas veces hai que mellorar a coordinación"

La aplicación está dirigida a los profesionales implicados en la atención a las víctimas de violencia de género, de ahí que el trabajo en el seno del grupo de discusión será clave para que sea realmente de utilidad. “Trátase de escoitar ás persoas profesionais para ver onde están eses fallos e mellorar a atención, que é un desexo de todos. Hai traballadores moi ben formados e especializados, pero moitas veces o que se necesita mellorar é a coordinación. É certo que existen mesas de coordinación e protocolos nos concellos, pero hai que subir o nivel e desenvolver outras ferramentas. Supón un sobreesforzo para todos pero é urxente facelo”, subraya Vázquez Silva.

“Incluso antes de por a denuncia, as mulleres podemos ter acceso a determinados servizos pero é necesaria unha coordinación institucional moi boa para que as mulleres, unha vez que actúan indo a un CIM, aos servizos sociais, á Policía ou a un xulgado, se sintan atendidas, escoitadas, acollidas e apoiadas. Esa é a idea”, añade.

La investigadora también destaca que las instituciones deben mejorar en gran medida la atención a las niñas y niños huérfanos y apela a la implicación de la sociedad y de las empresas ante la violencia de género.

“Temos que por a nosa voz nun contexto no que se minimiza a súa dimensión e dicir que isto é un problema político, estrutural, non privado. Levamos décadas dicindo que ten que ver co feito de ser muller e cunhas relacións de poder. E tamén hai que por o foco nas empresas porque son actores fundamentais na prevención. Deberían ter protocolos específicos e incluso unha prevención de riscos laborais con perspectiva femenista. Segundo estudos oficiais, o 70% das mullere sque sufren acoso laboral no traballo non denuncia”, apunta.

Sin duda, urge actuar y Vázquez Silva recuerda que 67 mujeres fueron asesinadas en Galicia en los últimos 20 años. Y, aunque desde el año pasado las cifras oficiales ya incluyen los datos de feminicidios –cuando los asesinos no tienen una relación afectiva con la víctima–, remarca que esta “dramática” cifra “é a punta do iceberg da violencia do xénero”.

Mejorar los datos con encuestas anuales

Por eso reclama que se amplíe la recogida de datos y que se realicen macroencuestas anuales para conocer realmente si las políticas sociales o de prevención están siendo efectivas. . “En Galicia non temos enquisas a fondo que analicen a mulleres por idades, por contexto rural ou urbano ou por procedencia. Hai que mellorar”, demanda.

Los resultados disponibles inciden en que también en la prevención se precisa seguir haciendo esfuerzos. “Segundo a última macroenquisa do CIS, que é de 2019, o 43,8% das mulleres novas entre 16 e 24 anos sufriron violencia de control. O dobre que o resto das maiores. Son datos elevadísimos que nos levan a pensar que non estamos facendo todo o traballo que deberiamos. Nun momento no que hai negacionismo da violencia de xénero e do machismo, as estadísticas mostran que moitos rapaces negan a desigualdade. Hai que concienciar e sensibilizar dende Infantil e Primaria. E nas universidades, os graos de educación deben ter materias obrigatorias para que os futuros profesionais teñan una formación especializada”, defiende.

En este sentido, Vázquez Silva recuerda que un trabajo anterior en el que participó con la ingeniera de la UVigo Soledad Torres evidenció que los chatbots “non só reproducen os estereotipos de xénero, senón que os incrementan”.