La Misión del Silencio denuncia falsos voluntarios que piden dinero para el comedor

Las colas diarias que se forman frente al comedor de La Misión del Silencio, en calle Urzáiz, y su llamamiento en más de una ocasión por la falta de recursos fue la excusa perfecta que está llevando a varias personas a simular ser voluntarios de dicha organización para hacerse con el dinero de la gente.

Así lo ha denunciado la hermana Guadalupe Egido, quien en los últimos días ha recibido aviso por parte de personas que sí colaboran con la Misión del Silencio sobre estas prácticas. “Nos han llegado por dos vías, pero un caso fue una señora que se sentó en un banco junto a una voluntaria nuestra sin saberlo y le comentó que estábamos mal y que estaba recaudando dinero para nosotros. Nuestra voluntaria le dijo que trabajaba en el comedor y que no creía que fuese así, y fue entonces cuando la señora, de repente se levantó y se fue”, cuenta la hermana Guadalupe Egido.

Su disgusto es doble, primero por las personas que han podido ser engañadas por estos falsos voluntarios que dicen recaudar dinero para La Misión como, segundo, para el propio colectivo, ya que va en contra de sus principios pedir ayudas monetarias en la calle. “Nos están utilizando para pedir dinero y dan una mala imagen nuestra. Nosotros no pedimos por la calle. Recibimos ayudas de particulares y la aceptamos, pero no vamos pidiendo”, contaba apenada la responsable del comedor, que de forma diaria atienden a 140 comensales. “La situación sí se ha recrudecido, pero en nuestras prácticas no entra el ir pidiendo a la gente”, concluyó la religiosa.

Sostiene, a su entender, que al ver las colas que se forman diariamente, la gente aprovecha para hacer ver la mala situación del comedor y su necesidad de dinero. “En cierto que desde la pandemia tenemos muchos más usuarios, entran en turnos, y algunos tienen que quedarse fuera esperando. Y la gente se aprovecha de eso para pedir dinero”, lamenta.