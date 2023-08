Las vacaciones frenan los quirófanos del Chuvi hasta la mitad de su capacidad máxima

Las enfermedades que acaban en cirugía no descansan por vacaciones, pero los quirófanos sí bajan su actividad. La semana pasada, los del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo alcanzaron uno de sus niveles más bajos del año, con una media de 65 intervenciones programadas al día, según datos publicados por el propio Servizo Galego de Saúde (Sergas). Esto supone menos de la mitad de las operaciones a las que llegaron en uno de los momentos con más trajín del ejercicio: el pasado mes de mayo, en el que se registraron una media de 134 por jornada.

En lo que va del mes de agosto –hasta el día 13–, en los quirófanos del Cunqueiro se han operado a 665 personas en sesiones programadas. Es una media de 74 por jornada laborable. Pero el ritmo bajó la semana pasada a 65. En el 60% de los casos se operó de forma ambulatoria, es decir, sin ingresar al paciente.

Agosto es, tradicionalmente, el mes con menos actividad en los quirófanos del Chuvi, como así se constata en las memorias publicadas por el Área Sanitaria de Vigo –de 2014 a 2021, ambas incluidas–. Solo hay un ejercicio en el que este no fue el mes con menos intervenidos: el atípico 2020, en el que irrumpió la pandemia por COVID-19 desbaratando casi toda la actividad asistencial. Entonces, agosto fue el segundo mes con más quirófanos cerrados, tras el de abril, con 1.334 y 795 intervenciones respectivamente.

¿Por qué sucede?

En agosto se concentra un mayor porcentaje de profesionales de vacaciones que en otros meses. En muchos servicios, no se cubren las de los médicos ya sea por falta de sustitutos en las listas de contratación –incluso para cubrir bajas de larga duración o jubilaciones– o por la dificultad de encontrar profesionales entrenados para mantener la misma actividad.

A ello se une el déficit de personal de Enfermería que se registra esde hace algunos años y que también complica su sustitución en épocas vacacionales. De hecho, la presidenta de la Junta de Personal del Área Sanitaria de Vigo, Pilar Rodríguez (CIG), explica que la Dirección ha tenido que echar mano de “medidas extraordinarias” para cubrir turnos en determinados servicios. Informa también que, “a mayoría do personal de Enfermería, sobre todo, por discrepancias polo trato recibido, non están a facer as programacións de tarde en quirófanos”. Estas cirugías en horas extra se programan para acortar la lista de espera de pacientes que, habitualmente, no tienen prioridad alta. Estos últimos casos suelen entrar en la actividad ordinaria de mañana.

Lo que no sigue una norma estable es el mes en el que se realizan más operaciones. En el último año del que hay memoria oficial, 2021, fueron junio, mayo y abril, por este orden. En el anterior a la pandemia, 2019, fueron octubre, febrero y septiembre. La diferencia con agosto era de una bajada de alrededor del 42%.

Este año, mayo fue el mes más intenso hasta el momento al tener que recuperar el ritmo tras la huelga de médicos del mes de abril y, además, tener activo un plan de intensificación de la actividad desde principios de año para recortar la lista de espera con horas extras del personal.

37 días de espera por una cirugía de prioridad 1

Según la información que la propia página web del Servizo Galego de Saúde (Sergas) facilia a los pacientes, la prioridad 1 en la lista de espera quirúrgica la intervención quirúrgica “no admite una demora superior a 30 días”. A Verónica –que prefiere ocultar su nombre real por cuestiones personales– le indicaron una operación con esta prioridad el 7 de julio en el Servicio de Ginecología del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi). Un su abdomen crece un tumor, pero desconocen la gravedad y el alcance. El equipo médico ha decidido explorar la cavidad en quirófano, biopsiar tejido afectado y, con esta información, extirpar los órganos que consideren necesarios. Todo durante la misma intervención. Un mes y una semana después, aún no la han llamado para darle una fecha.

Esta mujer empezó en febrero con dolores fuertes de abdomen y vómitos. En principio, se lo atribuyeron a otra patología crónica que padece. Tras varias visitas a Urgencias y la petición de diversas pruebas de imagen y analíticas –ha dado positivo en dos de cuatro marcadores tumorales– los médicos tienen una “sospecha de proceso neoplásico, principalmente de ovario”. Por ello le indicaron una cirugía programada con la mayor preferencia posible. Le hicieron el preoperatorio enseguida, pero la llamada para entrar en quirófano no llega y la incertidumbre empieza a causar estragos en el ánimo de Verónica. “Me muevo entre el shock, el enfado y la preocupación”, explica esta mujer, que ha firmado hasta cuatro consentimientos informados para cubrir todas las opciones posibles que los ginecólogos puedan encontrar en quirófano: extirpación solo de ovarios o también de trompas, de útero, de los ganglios próximos...

Ha interpuesto una reclamación ante el Sergas. Su médica de familia también le ha comunicado que enviaría “un ruego” para que la operen ya “porque es una situación que se puede complicar”.

Consultada la Dirección del Área Sanitaria de Vigo sobre este caso en concreto, un portavoz indica que “el período vacacional del mes de agosto conlleva el reajuste de la actividad en determinados servicios”. “Ello no implica que las intervenciones urgentes no se realicen ni que, en función de la agenda, se abandonen las ordinarias, por lo que, de darse una ralentización del ritmo de intervenciones, esta nunca afectará a aquellas más urgentes”, añade. Los últimos datos publicados de lista de espera indican que Ginecología del Chuvi tarda una media de 57,7 días en operar, independientemente de la prioridad. Son 16,5 menos que la del complejo en su conjunto. “En mi trabajo, nos vamos de vacaciones y viene gente a cubrir para que el mundo siga girando”, compara la paciente y subraya: “Y en cuestión de salud, a veces, no se puede esperar”.

Cifras

665 Cirugías en lo que va de agosto

H En los primeros nueve días laborables de este mes –del 1 al 11–, el Chuvi operó a 665 personas. H Es una media de 74 por jornada, pero la actividad cae en la segunda semana a 65 de media al día.

714 En una sola semana de mayo

H Tras la huelga de médicos, mayo fue un mes de gran actividad en el bloque quirúrgico, con 134 cirugías programadas de media al día. HLa semana más intensa, del 22 al 26, se planificaron un total de 714 operaciones; son 143 por jornada.