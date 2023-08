El entorno del nuevo centro sociocultural do Pedregal, en Valladares, acogió ayer la XXXII Festa do Polbo, cuya programación incluyó una comida popular y actuaciones musicales, folclore, regueifas y teatro. El alcalde vigués, Abel Caballero, se acercó a la celebración, que forma parte de la XLI Festa da e do Socio y la XXV Festa da Veciñanza, junto con varios concejales.