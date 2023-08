Dos minutos de infarto de O Castro al Berbés

Con una salida vertiginosa se iniciaba ayer el clásico descenso de bicis por la ciudad. La fortaleza (salida de la carrera) ofrecía los primeros saltos y curvas de 180 grados que daban paso a escalones, zonas empedradas, tierra, más escalones, más curvas y hasta un andamio. La entrada al Casco Vello fue de impresión, tras bajar una escalinata y estrecharse el recorrido para acabar, en tres saltos más, en O Berbés. Y todo en menos de dos minutos de vertiginosa e impactante carrera.

Y es que no hay Marisquiño sin Descenso MTB, una de las pruebas más esperadas por los vigueses que año se celebró por primera vez en sábado, desde primera hora de la mañana. Apenas media hora duraba la carrera final que ayer daría el podio a José Borges (1 minuto y 56 segundos), Marco Veiga y Francisco Vilaboa; en categoría masculina. Y a Sara Yusto (2 minutos y 22 segundos), Aina González y Alba Arias; en categoría femenina. Los participantes recorrían la ciudad desde el Casco Vello repitiendo el recorrido trazado en el festival anterior, que tan buen sabor de boca dejó entre participantes y público, aunque con algunas mejoras, como la introducción de saltos nuevos.

“Ha sido una carrera increíble. En mi caso personal, no he tenido la suerte que quisiera, pero lo he disfrutado muchísimo. Durante los entrenamientos ha sido todo maravilloso, lo malo ha venido después. Me he caído en plena competición y me he autoeliminado”, comenta tras la prueba Gemma Chapela. Mantiene la actitud positiva, aunque para ella, el descenso era una “carrera de casa y una cuestión personal”, comentaba a FARO en los días previos de O Marisquiño.

En esta ocasión no ha podido mejorar como ella deseaba, pero no ha perdido ni un ápice de ilusión. “El recorrido ha estado muy guay y había muchísima gente mirándonos y animándonos, que no paraba de gritar y aplaudir, eso te hace sentir muy arropada”, cuenta alegre. A pesar de todo, el año que viene repetirá experiencia. “Volveré e intentaré llegar a mejor posición”.

La “MTB Downtown” es una contrarreloj que pone a prueba a los corredores por un recorrido que atraviesa la ciudad y en la que se deben salvar distintos obstáculos, algunos naturales y otros artificiales. Con la meta en la plaza de O Berbés, en pleno barrio de pescadores, muchos pensaron que sería un emplazamiento demasiado lejano para que la gente siguiera la competición. Nada más lejos de la realidad.

Vigueses y visitantes se han apostado a lo largo de todo el trazado que comenzaba en el centro atravesando algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como: el olivo, la panificadora, las escaleras de O Castro, la calle de los Peligros, la calle Real... Y que ha terminado con el apoyo de los espectadores en la meta.