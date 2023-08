La plataforma Loita ha conseguido que la Gerencia del Área Sanitaria de Vigo se comprometa a permitir las cesáreas con acompañante en el Hospital Álvaro Cunqueiro. Desde el colectivo aseguran que se les ha informado de un preacuerdo, a falta de que se desarrollen los nuevos protocolos, y el Sergas confirma su disposición a ofrecer “lo máximo posible” de acuerdo a sus reivindicaciones.

“Aínda non está todo pechado, pero conseguiuse algo histórico. Teremos un espacio habilitado e específico e con persoal para a reanimación despois das cesáreas onde se vai poder facer o pel con pel dos bebés e as nais. Aínda hai que estudar cousas, sobre todo, as cesáreas urxentes, pero nas programadas xa se vai poder realizar tamén o acompañamento da persoa elixida pola nai”, celebraba ayer Tamara Campos, del colectivo Loita.

Desde la Gerencia ratificaban también su compromiso para alcanzar “la situación más óptima” para todos y recordaban que hay muchos servicios implicados y que uno de los temas que se están valorando actualmente es si las mujeres tendrán un espacio específico en la sala de reanimación general para hacer el piel con piel o dispondrán de una propia. También añadían que el jefe del servicio de Obstetricia está de vacaciones, por lo que habrá que esperar a su regreso para determinar entre todos las mejores soluciones.

La plataforma Loita se creó hace solo dos meses en Pontevedra, donde consiguió las cesáreas y partos gemelares con acompañante y piel con piel, y en la última semana sus adhesiones en redes se han incrementando por encima de las dos mil. El pasado día 2, varias representantes del colectivo se reunieron con el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente, y con profesionales de los servicios de Obstetricia, Pediatría y Anestesia del Chuvi para trasladarles sus demandas.

“A negociación non foi fácil, pero cando se quere pódese. É un dereito que está recoñecido polo Ministerio de Sanidade e pola OMS desde 1985 e que xa se estaba respectando en moitos hospitais como o de Pontevedra. E agora seguiremos pelexando noutras áreas sanitarias porque nos están chamando nais de toda Galicia. Non nos podemos quedar aquí. Todas as nais deben ter os mesmos dereitos”, destaca.

Tamara Campos también agradece la colaboración con las asociaciones viguesas Rede CRIA e Teta e Coliño, que conocían muy de cerca la situación y compartieron información con Loita.

“É unha vitoria non só para todas as nais, senón para todos os veciños da área sanitaria de Vigo. Respectar os partos é un dereito, pero moitas veces temos que xuntarnos as mulleres e pelexar. O importante é que as nais que vaian dar a luz ao Cunqueiro só se teñan que preocupar por iso, non por se as van deixar soas ou por se non van estar preto dos seus fillos”, destaca.

La separación de las madres de sus hijos recién nacidos puede aumentar el riesgo de depresión posparto o de lactancia fallida. “O parto e posparto son dous dos momentos máis vulnerables dunha muller”, insiste Tamara Campos, que también hace referencia a los trastornos de depresión y al estrés postraumático.

“Estas separacións inflúen na saúde mental das mulleres, pero tamén dos pais, que o chegan a pasar extremadamente mal nalgúns casos. Coñecemos relatos espeluznantes de pais primerizos que se sentiron sós sen saber que facer cun fillo que choraba de fame e descoñecendo o estado no que se atopaba a súa parella”, relata.