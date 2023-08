Los días 15, 16 y 17 de agosto están marcados en rojo en el calendario local, fechas en las que se celebra la romería urbana más antigua de Galicia, la de nuestro Santo Milagreiro. El pazo de San Roque acoge una de las más vetustas y famosas celebraciones viguesas en la que los motivos religiosos, la comida tradicional, la artesanía y la música se funden para el deleite de todos los asistentes.

El hecho de ser, junto al Cristo de la Victoria, la festividad litúrgica local más importante no le exime de problemas. “Si no lo llegamos a coger la dirección de todo esto, seguramente se hubiera perdido esta festividad”, explica Ana Caride, presidenta de la hermandad de San Roque. La fiesta como tal vivió un momento límite en el 2018, cuando la anterior comisión dejó ciertos impagos. La actual directiva asumió el control en 2019, solo pudiendo organizar la de dicho año y la del año pasado. “La romería de 2019 no fue tan bien como hubiésemos querido, arrastramos muchos problemas, pero el año pasado fue genial, llegaban a pasar más de 10.000 personas solo en una mañana”, explica Teresa Pérez, vicepresidenta de la hermandad. Un nuevo rumbo basado en crear un grupo muy unido, “nuestros hijos nos ayudan, hay muy buen rollo”, abunda Teresa. Desde la comisión apelan también a el hecho de “hacer barrio”. “Este es un barrio muy grande, la gente apenas se conoce, queremos crear ese vínculo a través de esta celebración”, resume Pablo Macías, coordinador de hostelería.

La romería contará con Carlos Mouriño, presidente del R.C. Celta de Vigo, como pregonero. “Creo que es algo necesario, tanto San Roque como el Celta son Vigo al 100%, dos organizaciones centenarias, estoy muy feliz de que Carlos Mouriño aceptase personalmente la invitación de dar el pregón”, confiesa Ana.

El principal objetivo de esta nueva directiva es el de intentar combinar el culto con modernizarse para atraer a gente joven. “Una de las propuestas es la de los food trucks, que estarán presentes con todo tipo de comidas como arroces, perritos, hamburguesas… pero reservaremos espacio para quien prefiera el tradicional pulpo á feira y la sardinada”, comenta Pablo. Teresa Pérez, encargada de seleccionar los espectáculos musicales, explica que: “queremos diferenciarnos de las demás fiestas, apostamos por grupos locales y por una música pop/rock”. Entre la oferta musical destaca la presencia del grupo La Guardia, los autores de “Cuando brille el sol” visitan el pazo de San Roque en año en el que cumplen su cuarenta aniversario. “Tenemos que coger vacaciones para poder organizar esto, si no sería imposible”, dice Ana. Pablo, además, recuerda que la gente no sabe lo difícil que puede llegar a ser organizar una celebración de tal calibre como lo es la romería de San Roque. “Al final sin todas las instituciones y sin los patrocinadores no podríamos llevar a cabo nada de esto”, abunda Teresa Pérez, quien confirma que los motivos religiosos son “inamovibles”.