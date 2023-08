BMX Freestyle o cómo crear trucos imposibles

Gradas llenas de gente que aguantaba estoica el calor de Samil es lo que rodeaba ayer los entrenamientos oficiales de BMX. No era para menos. La calidad mostrada por muchos de los participantes, con trucos que parecían ser efectos especiales, junto a alguna que otra caída, aderezaban la competición desde la previa, con las clasificaciones en las modalidades Park y Street. A pie de pista, riders observando a sus compañeros (y rivales) ultimar sus trucos. Saludos, abrazos y mucha emoción. Son muchos los meses que llevan sin verse algunos de estos participantes y las ganas del reencuentro saltaban a simple vista con su característico choque de puños. Muchos vienen de otros puntos de España, de Portugal, Bélgica, Brasil… porque perderse el BMX International Open en el marco de O Marisquño, no es una opción.

La tarde trajo las primeras clasificatorias de Pro Street Men y Pro Park Men, que continuarán a lo largo del día de hoy con los más jóvenes y las chicas. Una competición en formato clásico de riders para riders, en el que todos los participantes pueden hacer su ronda, independientemente del nivel que tengan.

Entre ellos se encontraba el redondelano Álex Martínez, alias Minipro, un poco nervioso ante su inminente salida al park pero muy positivo. “Estamos aquí otra vez a tope”. Ganador de O Marisquiño en la categoría Junior 2016, se convirtió en “el primer campeón de España Junior” solo dos años después, recuerda orgulloso. Acababa de volver de pasar unas semanas en Costa Rica donde el segundo mejor del mundo en su modalidad, Kenneth Tencio, le había estado entrenando. Su carrera despegaba a nivel profesional cuando se clasificó como cuarto en el Campeonato de Europa, pero todo se torció en el último momento y una lesión le retiró durante meses. “Me rompí la tibia. Eran los últimos 15 minutos del entrenamiento, que habían ampliado, y a mí me gusta aprovechar hasta el final. Hice toda la ronda y en mi último truco, un 360, se me fue un poco la bici, pero no me preocupé. Tiré la bici, pero el pie se me quedó atrás y ahí lo oí (como se partía)”, recuerda.

Tras ocho meses de baja cogió nivel y quedó quinto en el Campeonato de España, “pero ya entre los ‘pros’ (los mayores)”, dice orgulloso. No podía saber que unos días después la pierna se le rompería de nuevo por la misma fractura. Estuvo un año y medio de baja. “Eso me hundió mentalmente”, reconoce.

Le habían elegido para formar parte de la selección española. “Me sentía muy presionado, tenía miedo porque no estaba en mi mejor momento, pero sabía que tenía que darlo todo, estaba seleccionado”, comenta sin tapujos. Recuperaciones, mucho entrenamiento, un poco de deporte para ganar masa muscular con la que proteger su pierna y mucho trabajo mental después, este campeón redondelano de solo 19 años siente que tiene mucho que ofrecer en este deporte. Su padre, David Martínez, también lo cree es su entrenador y su apoyo.

“Me lo inculcó mi padre, él empezó con la bici cuando yo nací y yo le seguí”, explica Martínez. “Primero comencé con el skate a los 3 años, de hecho, mis primeros años en O Marisquiño competía sobre cuatro riedas y luego me iba rápidamente a BMX. Así estuve 10 años. Después me aficioné a la bici. Mi padre construyó un park en una finca familiar y mejoré muchísimo. Así me di cuenta que me llamaba algo más de la bici”.

Él es uno de los muchos representantes gallegos cuya calidad deportiva y valores ponen a Galicia en el mapa internacional del BMX.