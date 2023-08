“Irnos a Samil era lo correcto; no exagero si digo que no hay nada igual en Europa”

Las grandes pruebas de O Marisquiño vuelven a reunirse tras un año ubicadas en diferentes escenarios, y lo hacen de nuevo con las Islas Cíes como fondo pero en un suelo diferente: Samil. Y es que tras el éxito de la pasada edición en la que el campeonato del mundo de Skate, uno de los cuatro que acoge este festival urbano; el más importante a nivel europeo, la dirección del evento vigués ha decidido apostarlo todo por esta ubicación. Tan solo las batallas de gallos y el Basket 3x3 se realizarán en Porta do Sol y Náutico, si bien la idea es su unificación en futuras ediciones en el arenal vigués. Su director Joako Ezpeleta relata los puntos fuertes de esta nueva edición, a vigésimo tercera, que se celebrarán los próximos días 11, 12 y 13 de agosto.

–Volver a Samil es volver a los orígenes. ¿Qué les hizo plantearse esa movilización casi por completo del festival (pruebas, música, mercadillo…)?

–El cambio es casi natural. Conocíamos Samil porque el evento ya estuvo ahí hace años y nos gusta el espacio, la playa, las Cíes y el ambiente que se puede crear, además de la imagen única que podemos proyectar al mundo. Tras la prueba del año pasado con el traslado del Skate comprobamos que el camino era el correcto.

–Uno de los grandes retos de este cambio a Samil es la movilidad, los desplazamientos. Todo se ha complicado por la huelga de Vitrasa. ¿Cómo de mal ven la situación? ¿Puede afectar seriamente a la asistencia?

–Siendo sinceros es una mala noticia. Uno de los retos de esta nueva ubicación es la movilidad y la verdad es que contábamos con un plan estudiado entre el Concello y la empresa Vitrasa para poner refuerzos, lanzaderas y facilitar el acceso en transporte público. Obviamente afectará al evento, pero esperemos que los ciudadanos lo entiendan y puedan llegar por otros medios. Recomendamos en nuestras redes y web aparcamientos alternativos y sobre todo, animamos a los más jóvenes a coger la bici, el patín, la tabla y llegar a Samil.

–Si el objetivo es establecerse en Samil para futuras ediciones, ¿trabajarán con Concello un plan especial de movilidad para el fin de semana del festival?

–Llevamos meses trabajando con el Concello en ese sentido, pero no contábamos con esta situación. Obviamente es una prioridad para la organización y seguiremos trabajando en ello.

–Tienen los mejores deportistas en cada especialidad, ¿se podría decir que no hay deportista urbano que no conozca ya O Marisquiño? ¿Con quién les gustaría contar que no haya podido venir todavía?

–A nivel deportivo, el evento ya es conocido internacionalmente porque, por ejemplo, hay disciplinas que solo tienen 7 pruebas en todo el mundo y una de ellas es Vigo. Los riders internacionales nos conocen y quieren venir y ese es uno de los grandes valores de este Festival, Este año, nos hubiese gustado contar con Gin Woo, skater japonés de 13 años, una estrella mundial, el skater que participa en competiciones más joven del mundo. Estaba confirmada su presencia, pero se lesionó en el campeonato del mundo en Roma y no podrá venir.

–El deporte es el rey de O Marisquiño pero no hay que olvidarse de la cultura urbana. Muchos asistentes acuden por el ambiente más que por el deporte en sí. ¿Se ha trabajado mucho más el aspecto cultural, artístico, para que no solo el deporte centre el festival?

–Somos consciente de que nuestro gran atractivo es primero la gratuidad, segundo que es un evento popular, conectado con la ciudad y además multidisciplinar, con una gran variedad de actividades. No exagero diciendo que no hay un evento similar en toda Europa. Y una parte esencial es la acogida del público que lo pasa bien, lo disfruta y se siente parte de él. Dicho esto, hay que pensar en todos los públicos, niños, familias, jóvenes, amantes del deporte, seguidores de la parte musical, todos. El evento está pensado para todos ellos.

–Este año la inversión pública es la más alta de su historia, casi 1,1 millones y todo para que continúe su gratuidad. ¿Este aumento de financiación qué les ha permitido mejorar? ¿Qué empuje le hacía falta a O Marisquiño?

–Hay que tener en cuenta que no solo aumenta la financiación pública sino también la privada ya que nuestros patrocinadores son esenciales para que el festival siga siendo gratuito, que es una de sus esencias que no queremos perder. Esta inversión se destina principalmente a la producción del nuevo recinto ya que en Samil no hay las mismas infraestructuras que en centro de la ciudad y hay que crearlas. Se trata de hacer el espacio más cómodo y espectacular para los riders y el público.

–Es un tema que para ustedes está cerrado, pero es necesario preguntarlo. En enero, la jueza de Instrucción cerró la causa del desplome de As Avenidas sin un responsable. ¿Qué opinión os merece?.

–No comentamos decisiones judiciales. Es un tema que para nosotros está cerrado y lo más importante es que afortunadamente no tuvo consecuencias personales graves para nadie, ni público, ni trabajadores…

–Si al término de esta edición pudieran hacer un balance con los asistentes, ¿cómo o con qué palabras les gustaría que les definieran?

–O Marisquiño no se puede explicar, es único, hay que venir y vivirlo. Nos gustaría que dijesen que no hay otro igual y que el año que viene vuelven.