El gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente Prieto, ha logrado un acuerdo con un profesional de Pediatría para cubrir con prolongaciones de jornada las mañanas en las que el centro de salud de Teis iba a quedarse sin ningún especialista en menores.

En las listas de contratación del Servizo Galego de Saúde (Sergas) no hay pediatras disponibles. De ahí que la Administración, en toda Galicia, no cuente con personal para sustituciones. No solo no es capaz de cubrir las vacaciones, sino que incluso tiene muchas dificultades para sustituir jubilaciones o bajas de larga duración.

En el centro de salud de Teis hay cuatro plazas de Pediatría. Dos están vacantes. Una por una jubilación y la otra por un traslado. Por vacaciones, desde mañana y hasta el 17 de agosto no iba a haber ningún especialista en Pediatría durante la mañana. Así es que desde su Jefatura planificaron agendas de otros profesionales para que todos los niños que acudieran solicitando atención la recibieran. La idea era realizarles un triaje por parte de Enfermería pediátrica, siempre supervisada o acompañada por un médico de Familia, que tomaría las decisiones en su atención.

No será necesario. In extremis, la Gerencia del Área Sanitaria de Vigo alcanzó el viernes un acuerdo para que una pediatra de tarde prolongue su jornada y cubra casi todas las mañanas que estaban en el aire. Puente Prieto explica que solo queda una por arreglar y confía en alcanzar una solución a tiempo.

La Asociación Vecinal de Teis, por su parte, recuerda que ya el pasado mes de marzo denunciaron la “carencia” de personal de Pediatría. “Para ser atendido tiñas que desprazarte ao Álvaro Cunqueiro”, señala su presidente, Anxo Iglesias.

Reprocha que “non se limita so a falta de pediatras” y señala que no se cubren las vacaciones del personal sanitario ni las jubilaciones. “Si hoxe ti pretendes pedir cita para o teu médico de familia non vas ter e te din que solicites nos vindeiros días”, censura y pide medidas a la Consellería de Sanidade.