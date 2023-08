Del confín celta occidental al oriental en bicicleta

Con 20 años, el vigués Juanma Pintado Lago hizo las maletas y se fue a aprender inglés al país que más se asocia a las raíces paganas célticas: Irlanda. Allí conoció a Solenn Mornet, de Bretaña, región gala marcada también por su pasado celta. Ambos trabajaban en un turoperador que hacía paquetes turísticos del Camino de Santiago. Tras más de una década en la que han “disfrutado y redisfrutado” de Dublín, este año, ambos decidieron regresar a la Europa continental para acercarse a la familia y disfrutar de más días soleados, “con un destino fijo para la aventura y sin destino para la vida”. Juanma planeaba cerrar esta etapa con un viaje de mochilero por Sudamérica que la pandemia frustró. Tras incorporarse a trabajar en una tienda de ciclismo, se le ocurrió quitarse esta “espinita” recorriendo en bicicleta los 6.400 kilómetros que separan el confín más occidental vinculado a la civilización celta, en el que vivían, con el más oriental: el barrio de Gálata, en Estambul. “Le pregunté a Solenn si venía conmigo”, recuerda. Pese a no tener ni tan siquiera bicicleta, “como está loca, dijo que sí”.

Con algún breve viaje de entrenamiento previo, esta pareja de orgulloso corazón celta inició su aventura el 31 de marzo. “Salimos con más intención que preparación”, reconoce el vigués. Les empujó estar convencidos de que o lo hacían en ese momento o ya no lo harían y se dijeron: “Siempre se puede aprender por el camino”. Como todo discurría por Europa, donde no les sería difícil pedir ayuda si la necesitaban, tomaron la decisión con un “malo será”, frase que refleja ese “optimismo pesimista” que han comprobado que comparten los pueblos de herencia céltica. “A los bretones nos parecemos en el carácter y la forma de afrontar la vida, los desafíos...”, destaca. Así Celts on Wheels –celtas sobre ruedas– es el nombre del blog que crearon para que su familia pudiera seguir su periplo.

El inicio fue duro. La “primera bofetada de realidad” se la dio la lluvia que los acompañó en su primera semana, por Gales, junto a uno de los peores terrenos del recorrido –“rompepiernas”, como el gallego–. Pero son “cabezotas” y, en vez de abandonar, sacaron una enseñanza: “No merece la pena dormir empapados”. “Nos endureció para el resto del camino”, subrayan. La climatología y el alojamiento fueron sus principales quebraderos de cabeza. Buscaban cámpines o, en su defecto, bosques, pero llegaron a dormir en la parte de atrás de un restaurante. A través de Warm Showers, la plataforma de intercambio de hospitalidad sin fines de lucro para personas que practican cicloturismo, les brindaron refugio y una ducha caliente en diversos puntos. Aunque las acogidas no siempre les salieron bien. Recuerdan como una noche de tormenta, a la una de la madrugada, se fugaron de una por miedo al anfitrión que se había pasado con la bebida. En alojamiento le dan un diez a Bélgica, con cámpines gratuitos. Y suben al podium también a Francia, con precios asequibles y pistas ciclables “impresionantes” y bien indicadas.

En Italia, una tormenta eléctrica apagó las luces del campin en el que dormían. El “calor extremo” de Croacia le provocó a Juanma una insolación. Para evitarlo, en Grecia y en Turquía ya optaron por levantarse a las 5 de la mañana.

“Pedalear fue la parte más fácil”, bromean. Pero también entrañaba sus dificultades. “Algunas partes tenían muchas piedras y eran difíciles de atravesar”, relatan y recuerdan especialmente un tramo con más de una decena de túneles a lo largo de 18 kilómetros, con arañas y murciélagos donde el suelo resbalaba por sus cacas y “olía fatal”.

Pedalearon una media de 65 kilómetros por jornada durante 114 días, atravesando 17 países. Algunas etapas, como la de los Alpes, lo dejaron por debajo de 50. Aunque luego descubrieron que era más dura la etapa del Camino de Santiago que pasa por O Cebreiro.

Tiempo para hacer turismo

Esta pareja de “curiosos” salpicaron las jornadas de ciclismo con otras dedicadas al turismo, para visitar ciudades, probar la comida de cada país y empaparse de su cultura. Aprovecharon para visitar a los numerosos amigos con los que cuentan por Europa adelante.

Cuentan que, lo mejor fue la gente que conocieron por el camino, los momentos de reflexión que les brindó esta experiencia y “disfrutar de la relación de pareja”. “Durante cuatro meses estuvimos el uno para el otro, descubriendo cómo funcionas con la otra persona en diferentes circunstancias. Con sus riñas, pero siempre cortas”, describe Juanma.

Un virus estomacal aguó su triunfal llegada a su destino, el barrio que Estambul dedica el pueblo Gálata descendiente de las tribus celtas que se asentaron en la actual Turquía. “No habríamos hecho la etapa si no fuera por un par de chicos de Holanda, unos de esos ángeles que te encuentras por el camino y que nos iban cortando el viento y empujando anímica y espiritualmente”, agradecen. Dos días después y tras dormir 12 horas seguidas, reunieron fuerzas para sacarse la foto con la que soñaban: alzando las bicis ante la torre Gálata .

Como completaron el periplo en tres meses y medio en vez de los cuatro meses programados, lo completaron con el tramo del Camino francés desde León. Otros 300 kilómetros más. Hacen “mención especial” al “lujo” de la red de albergues.

Llegaron a Vigo este jueves, donde reponen fuerzas en la casa familiar y planean su próxima aventura.