Entrar con comida del exterior a los cines de Vialia. Este fue el motivo por el que un grupo de jóvenes y los empleados del establecimiento protagonizaron el pasado jueves una acalorada discusión en el interior de una sala. La trifulca llegó a tal punto que se tuvo que frenar la emisión de la película y llamar a la Policía Local, que medió finalmente entre ambas partes.

Los hechos ocurrieron sobre las 18.30 horas del pasado día 3, cuando unos jóvenes y funcionarios de Cines Yelmo en Vialia comenzaron una discusión por entrar al local con comida que no había sido comprada dentro del cine.

A la llegada de los uniformados, tras identificar a los implicados, los clientes alegaron, por su parte, que simplemente se había producido un malentendido "manifestando que no tenían conocimiento de la prohibición de entrar con comida ajena al lugar y que no estaban de acuerdo con esta norma", según informa la propia Policía Local en una nota.

Por otro lado, los trabajadores de Yelmo Cine alegaron que fueron los jóvenes quienes comenzaron a discutir con ellos, situación que habría producido un "efecto llamada" entre el resto de los asistentes a la proyección, lo cual generó "una situación muy tensa que obligó a la paralización de la película".

Tras calmar los ánimos, los actuantes informaron a los jóvenes de la normativa en vigor y de la forma de proceder en ese tipo de casos, que pasa por presentar las quejas oportunas mediante la hoja de reclamaciones del establecimiento. En cuanto a la empresa, esta informó que desde enero de 2023 se reserva el "derecho de admisión" de todos esos alimentos adquiridos fuera de sus instalaciones, ya que en el local se dispone de servicio de bar, "amparándose en la normativa autonómica, concretamente en el artículo 13 de la Ley 10/2017, de 27 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia", precisan las fuerzas del orden.

Con todo, puntualizan, que "en caso de que se ofrezcan bebida y comida en los espectáculos públicos o actividades recreativas en aquellos establecimientos en que su actividad comercial principal no sea la hostelería y no pudiera garantizarse la oferta de productos para personas con intolerancias o alergias alimentarias, o la contaminación cruzada de los alimentos disponibles para la venta, no podrá impedirse el acceso con el mismo tipo de alimentos especiales para estas personas".