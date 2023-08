La fiebre por Barbie llega también a Vigo

El fenómeno Barbie está arrasando con todo. Las salas de cine de Vigo se están llenando prácticamente en todas las sesiones, especialmente los fines de semana, de fans vestidos de los personajes de la película. Pero la campaña de marketing del filme protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling está provocando un auténtico terremoto de todo el universo del histórico personaje, que estaba sensiblemente en un segundo plano y había perdido protagonismo para los más pequeños. Pero el fenómeno audiovisual lo ha cambiado todo. Fe de ello dan las jugueterías de la ciudad, que desde el estreno de la película están vendiendo una cantidad ingente de muñecas Barbie y en muchos casos han tenido que pedir más stock del previsto para no quedarse sin existencias.

“Entran continuamente padres con niñas para comprar la muñeca, y también personas que buscan una Barbie para regalar. Nosotras hemos montado un escaparate especial en torno a Barbie y está funcionando. También estamos vendiendo muchos muñecos Ken”, apuntan desde la juguetería Din y Don, ubicada en María Berdiales. En los establecimientos de las grandes superficies también han aumentado considerablemente las ventas de las muñecas Barbies, de las que hay innumerables variedades.

Hay jugueterías que, no obstante, todavía no han notado el efecto del fenómeno Barbie en los cines. “De momento no nos ha influido mucho. Seguimos vendiendo el mismo número de muñecas aproximadamente, a personas desde catorce años hasta cincuenta”, explica Sonia Ferradás, de Centroxogo.

Es cierto que la Barbie nunca ha dejado de venderse y siempre ha sido una de las muñecas favoritas. Pero ahora nadie quiere quedarse sin ella. Y tampoco sin sus accesorios. También se venden todo tipo de complementos relacionados con ella, como bolsos, diademas y toda clase de merchandising. Precisamente las tiendas de variedades de la ciudad también están haciendo caja con objetos relacionados con la película, como tazas.

Y también hay un buen número de comercios de ropa y grandes superficies que ofrecen atuendos de los personajes del mundo Barbie viendo el importante nicho de negocio en que se ha convertido. Gigantes textiles como Zara o H&M han sacado a la venta amplias colecciones de ropa y complementos alrededor de Barbie. Y también se han llevado a cabo colaboraciones “inesperadas” para el grupo dueño de la marca (Mattel) como un set de aparatos para la cocina con Create o una silla de escritorio de las que utilizan gamers o youtubers con Drift.

Mercado de segunda mano

El estreno de la película en los cines, que lleva en cartelera ya más de dos semanas, ha impulsado la búsqueda en el mercado de segunda mano de internet de muñecas de coleccionismo con precios que alcanzan los 990 o 250 euros la pieza.

La más cara encontrada se localiza en Wallapop. Se trata de la Barbie Medusa que en Ebay se puede encontrar a un precio similar o inferior, dependiendo del vendedor. Esta muñeca fue lanzada en 2008 y presenta un corsé verde con una falda de gasa con gala de sirena.

En el caso de Milanuncios informan de que la demanda de Barbie en su plataforma aumentó un 28% en el primer semestre de este año respecto al mismo periodo del pasado ejercicio. Un dato que ofrecen también es que las barbies de colección son más demandadas (un 90% más) mientras que las de primera generación –la primera salió a la venta en 1959– se buscan un 75% más.

Vendedores de Vigo en esta plataforma ofrecen cosas curiosas como la Barbie Maid Japonesa (sirvienta) comercializada solo en Japón por Mattel con licencia de Mattel. Su precio es de 250 euros e incluye un juego de té. La locura por Barbie llega también a sus vestidos, zapatitos y otros accesorios con vestimentas cuyo coste se iguala al de prendas rebajadas para mujeres de carne y hueso: un vestido a 20 euros.