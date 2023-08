Un romance capaz de vencer al tiempo

Muchos especialistas en el amor afirman que una relación de pareja es como una planta, que si no la riegas se seca o que si la riegas demasiado se marchita. Si de verdad esto fuese así, el matrimonio de José Sergio Carreño y Elena Peleteiro sería una secuoya de cientos de metros que perdura fuerte en el tiempo. Los protagonistas de esta historia son una pareja de Teis que acaban de cumplir 65 años de casados.

El punto de partida de esta relación podría decirse que comienza a mediados de los años 50 en una sastrería, en concreto en la del padre de José Sergio. Allí ambos se conocieron cuando apenas comenzaban su andadura laboral. “Nos conocimos trabajando en la sastrería del padre de mi marido, éramos muy jóvenes, tendríamos yo 16 años y él 21. Se podría decir que allí fue donde nos enamoramos”, explica Elena. Un amor tan fuerte que los llevó a prometerse en muy poco tiempo, a pesar de las reticencias de los padres de ambos. “Nuestros padres no estaban muy contentos, no entendían como unos chavales querían casarse tan pronto”, abunda Elena. En el momento de la boda, José Sergio tenía 22 años y ella 17, algo que es casi impensable que pueda ocurrir en la actualidad. Pero esta es una historia de amor constante y los protagonistas, aun teniendo que enfrentar las opiniones de sus padres, decidieron darse el sí quiero a pesar de su juventud. “Mi pareja era ella y yo era su pareja”, resume José Sergio.

A los pocos años de casados, la sastrería donde trabajaban echó el cierre y fue ahí cuando José Sergio comenzó a trabajar en la fábrica de Citroën, con un previo paso por los Astilleros Santo Domingo, mientras que Elena dejó de trabajar para centrarse en la crianza de los hijos. “Mi madre era hija única, por lo que después de cerrar la sastrería ambos vivieron una temporada con mis abuelos maternos”, relata Celsa Carreño, hija del matrimonio, sobre aquella etapa. Tras las dificultades de los primeros años después de casarse, la pareja se estableció en Teis y formó su propia familia con sus cuatro hijos. Hasta el día de hoy siguen viviendo en el barrio vigués.

"Lo importante es comunicarse, saber reconocer cuando te equivocas y aceptarlo" José Sergio

Un dúo inseparable que basa el éxito de su relación en “seguir estando juntos, seguir queriéndonos y en saber compenetrarse el uno con el otro”. Ninguno de los dos se esperaba llegar a tener 5 nietos y 3 bisnietos: “No esperábamos formar una familia tan maravillosa, lo más importante es tener fuerza de voluntad y estar ahí porque te gusta tu vida”, añade José Sergio. Ambos destacan también la importancia de saber comunicarse cuando quizás las cosas no van tan bien, “en nuestra relación fueron casi todos buenos momentos, pero también los hubo malos, como en todas. Lo importante es comunicarse, saber reconocer cuando te equivocas y aceptarlo”, recuerda José Sergio, quien además destaca la capacidad de saber perder o dar el brazo a torcer: “es importante saber perder, no siempre vas a tener razón y no tienes por qué tener miedo a perder el orgullo si del amor de tu vida se trata”.

El 65 aniversario del casamiento se celebró por la mañana con una misa en la iglesia de San Salvador de Teis y a la que acudieron familiares y amigos cercanos, toda una sorpresa orquestada por su hija Celsa que sorprendió a los enamorados. “No sabíamos nada, me dijeron que me arreglase rápido que había una misa, ahí comencé a sospechar algo, pero no me imaginaba esto”, confiesa Elena. Los festejos continuaron con una gran comida y una tarde de canto y baile con toda la familia.

“La juventud hoy en día os cansáis muy rápido los unos de los otros"

Antes de despedirse, la pareja dejó un último consejo a todos aquellos que quieran tener una relación tan duradera como la de los protagonistas de esta historia. “La juventud hoy en día os cansáis muy rápido los unos de los otros, hay que saber aguantar en lo bueno, pero sobre todo en lo malo”, explican ambos.

Una historia de amor que bien podría ser la protagonista de una película de Hollywood o de un best seller, pero que es tan real como la vida misma; evidenciando una vez más que la realidad supera a la ficción y que, quizás, ni la parca los pueda separar.