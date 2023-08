El puerto de Vigo dinamita fronteras y vende ya productos a ocho de cada diez países del mundo

Tuvalu tiene menos habitantes que la parroquia de Lavadores. Tuvalu es un pequeño archipiélago polinesio, y en sus escasos 26 kilómetros cuadrados de superficie –entre arrecifes de coral y atolones varios– hace quince años que no entra ninguna mercancía procedente de los muelles de Vigo. Es un caso peculiar este de Tuvalu, que comparte exotismo con estados como Kiribati, Islas Vírgenes, Malawi o Aruba. Y no solo por el nombre y su lejanísima ubicación, que también: son países que no tienen relación comercial con los productos que se expiden a diario desde la terminal de contenedores de Guixar, la dársena multiusos de Areal o la de Bouzas.