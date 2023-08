Bouzas arrebata por primera vez a Valencia la “plata” nacional en expedición de coches

Una de las palancas de crecimiento que quiere activar la Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) es la del tráfico de automóviles. Su estrategia, dentro de la reordenación de la terminal de Leixões, pasa por fijar un nuevo espacio para este mercado y complementar la actividad de expedición de la de Setúbal. De momento ha recogido pocas migajas, y pudo aprovechar la congestión de esta última dársena a comienzos de año para embarcar vehículos. Poco más; las cifras de la autoridad portuaria lusa sitúan el movimiento de coches en poco más de 9.000 unidades hasta el mes de junio, una cantidad totalmente residual. En comparación, al menos, con los registros anotados por el puerto de Vigo, que en el primer semestre movió más de 323.400 coches, autobuses y camiones en régimen de mercancía. Estos valores no sirven para trazar una comparación con Leixões, sino para situar a la terminal de Bouzas en la élite absoluta de la Península Ibérica. Por primera vez los tráficos de la ciudad escalan al segundo puesto de España, por encima de una Valencia que se antojaba inalcanzable hace apenas cuatro años.

Hasta el 30 de junio, como exponen las cifras facilitadas por Puertos del Estado –depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana– el movimiento de vehículos en Vigo aumentó en más de un 50%, en comparación con el primer semestre del pasado ejercicio. El total de unidades ascendió a 323.417, frente a las cerca de 323.000 en las que se quedó la terminal de Valencia, que se quedó en un avance interanual de diez puntos. Así que el ranking de España queda del siguiente modo, en esta foto fija temporal: Barcelona (409.848 unidades), Vigo, Valencia, Santander (191.698) y Pasaia (141.850). La dársena de Setúbal, por ejemplo, se anotó una mejoría relativa del 71%, pero se quedó en las 127.334 unidades, como constata su administración portuaria. Es importante tener en cuenta el punto de partida para ubicar hasta qué punto ha progresado la actividad en Bouzas en comparación con la del conjunto del país.En los primeros seis meses del año prepandemia, la terminal de Valencia casi doblaba los números de la de Vigo, con más de 392.000 unidades y cerca de las 416.000 de Barcelona. Si viajamos un ejercicio más atrás, a 2018, el puerto olívico ocupaba el cuarto puesto, por detrás de Santander, y a años luz del levantino. Ha mejorado en 600 los vehículos diarios respecto al primer semestre de 2022 Así que, en resumen y en comparación con el mismo periodo de 2022, el puerto de Vigo ha movido el equivalente a 600 turismos y camiones más cada día y con distintos tipos de líneas regulares al continente americano (Wallenius Wilhelmsen Lines, NYK, Höegh), Sudáfrica (Glovis, K-Line, NYK, Mitsui), Marruecos (Neptune, Suardíaz), todo el arco mediterráneo (UECC, Grimaldi, Neptune) o el norte europeo (Suardíaz, Wallenius Wilhelmsen, UECC). El puerto de Vigo dinamita fronteras y vende ya productos a ocho de cada diez países del mundo De acuerdo a los datos de exportaciones –disponibles de momento hasta el mes de abril–, las ventas al exterior de vehículos y componentes de automoción realizadas desde el puerto de Vigo rozaron los 1.500 millones de euros, un nivel todavía inferior al alcanzado en los ejercicios previos a la doble recesión de 2008-2010. Lo que sí ha mejorado es el abanico de países de destino y procedencia de este tipo de mercancía, con 62. El mercado más comprador para el automóvil expedido por mar desde la provincia de Pontevedra es ahora el turco, con 400 millones de euros facturados en escasos cuatro meses, y seguido de Italia, Reino Unido y Alemania. Del lado de las entradas –coches ya ensamblados–, el mercado está prácticamente capitalizado por Marruecos y Sudáfrica. El Puerto presenta a Mar su plan de acción de Pesca Sostenible El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, mantuvo esta mañana una reunión con el conselleiro do Mar, Alfonso Villares en la que se trataron temas pesqueros “de gran relevancia” para ambas instituciones y en los que se está trabajando conjuntamente, informó Praza da Estrela en un comunicado. La entidad destacó la presentación de su Plan de Acción de la Pesca Sostenible, que tiene como objetivo principal “conocer la situación actual de la actividad pesquera y su capacidad de transformación”. El propósito es devolver al puerto pesquero de Vigo el “esplendor” del que fue titular hace unos años. “Es nuestra prioridad seguir siendo puerto europeo de referencia en economía azul y en número de descargas”, señaló Carlos Botana.