Ya decía Abel Caballero que Vigo es incluso mejor que Nueva York y es que la ciudad no deja de ganar triunfos internacionales. Todavía no sabemos si las luces son conocidas en todo el mundo, pero parece que el clima vigués ha cautivado más allá de nuestras fronteras. Las buenas temperaturas que la urbe ha estado registrando en los últimos años la han convertido en la más "cool" de España.

Así lo ha calilficado el periódico británico 'The Times', que además de calificar a los vigueses como personas que "se lo toman con calma" (take it slow) ha hecho alusión a nuestro clima, calificandolo como el más "guay" del nuestro país.

Lo ha hecho después de relatar la historia del americano Oliver Rodz, que después de viajar durante 25 años, escogió Vigo para instalarse junto a su mujer y sus dos hijos precisamente por su buen clima.

El mencionado medio ha situado los 28 grados la máxima diurna que puede registrar Vigo durante el verano en un nivel "cool" tras compararlos con los 41 grados que se registraron en Sevilla y "que inducen al desmayo", tal y cómo describe en su artículo.