Vigo, arte aunque llueva

Los vigueses tienen la lluvia por costumbre, pero no así todos los turistas. A pesar de que los termómetros no marquen altas temperaturas o que el clima no acompañe, la ciudad recibe cada vez un número más alto de turistas, y es que Vigo tiene una oferta que va más allá del sol y de la playa. Uno de estos encantos de la ciudad olívica son sus museos, desconocidos u obviados por muchos de los vigueses, se llenan de visitantes foráneos cuando la lluvia es la protagonista. Si bien no son comparables a los grandes museos, son capaces de cautivar a miles de personas.

La viva imagen de esta situación se vivió el día de ayer. El mal tiempo de mañana provocó que gran cantidad de personas estuviesen presentes en el museo Quiñones de León, entre los que se encontraban Bárbara Posada y Alberto Ulloa junto a sus hijos y Juan José Posada, padre de Bárbara. Vigueses afincados en Madrid, decidieron llevar a los niños a conocer un poco de la cultura antigua de Vigo. “Ya habíamos venido hace tiempo, pero esta vez venimos para que los niños vean la sala de arqueología”, comentaba Bárbara Posada. En la galería de Castrelos también estaban Fernando Mellado, madrileño de nacimiento y malagueño de adopción, y su compañera Milena Sobrova, una ucraniana que lleva varios meses viviendo en Vigo. Ambos comentaron que la parte de la pinacoteca les encanta, “me da mucha paz estar delante de estos cuadros”, explicaba Fernando Mellado. Por su parte Sobrova expresaba que prefería este museo al del MARCO, “me gusta más este tipo de arte, lo abstracto no me gusta mucho. Este museo me recuerda a los de Centroeuropa como el de Viena por ejemplo”. Visitas que se reflejan en datos, más de 20.000 personas acuden a este museo cada año. “Julio y agosto son los meses con mayor afluencia, sobre todo gracias a los turistas que llegan en los trasatlánticos”, añadía César Casalini, conserje del museo. Otro gran museo de la ciudad, el MARCO, es quizás para un público con un mayor interés en el arte contemporáneo y abstracto pero no por ello deja de ser menos atractivo. El edificio panóptico de la calle del Príncipe no solo cautiva a los visitantes con su arte, sino también con su historia, como es el caso de Nicolás Rodríguez. Un joven argentino que está realizando una ruta por varias ciudades españolas y que debido que conocía la historia del edificio, y al mal tiempo, decidió pasarse por el museo. “No entiendo muy bien todo el arte abstracto, pero lo que más me gustó fueron unos óleos Concha Martínez Barreto”, añadía Nicolás Rodríguez. En el museo del MARCO también había una familia, en este caso Raúl Peña y Maite Del Moral junto a su hijo Íñigo; bilbaínos y amantes del arte contemporáneo que están pasando unos días en Baiona. “Era una visita obligatoria, a Íñigo le encanta sacar fotos artísticas y nos encantan los museos de este estilo”, comentaba Maite Del Moral. Un museo que según su conserje, Amaya Martínez, también cuenta con un mayor número de visitantes durante los meses de verano, mientras que los meses con menos visitas suelen ser febrero y octubre.