Cierre de unidades, menos alumnos por aula... Fue una tónica que se ha ido repitiendo en prácticamente todos los centros de Educación Infantil de la ciudad en los últimos años por el descenso tan drástico y cíclico de la natalidad. Concretamente, en este curso que acaba de terminar, cuatro de cada diez pupitres de 4º de Infantil –niños que inician su andadura en el sistema educativo– quedaron vacíos por esta ausencia de alumnos. En el curso 2022/2023 solo ocho colegios de Infantil lograron cubrir todas sus plazas, dejando un millar de vacantes Las previsiones no eran mucho más halagüeñas para el curso 23/24 sin embargo, los efectos de esta caída en el número de nacimientos han sido peor de lo esperados. Y es que un centro privado con concierto por parte de la Xunta, el CPR Breogán, ha instado su cese de actividad, esto es, cerrado definitivamente sus puertas por la falta de niños, tal y como ha confirmado la Consellería de Educación.

Cese de actividad

Esta información se hacía pública ayer en el DOG, al solicitar la persona representante de la titularidad de este centro privado de Vigo la extinción del concierto que mantenía desde hace años con la Xunta “por cese de actividades docentes” a partir del curso 2023/2024. La situación del centro, según ha podido saber este periódico, se remontaba a varios años de escasez de alumnos. Primero por su disposición, ya que se encuentra en el bajo de un edificio en las inmediaciones de Avenida del Aeropuerto, sin mucha posibilidad de expansión o mejora de instalaciones, y segundo, por la cercanía de muchos otros tanto públicos como concertados que sí ofrecían otros servicios complementarios.

Oferta educativa

El CPR Breogán ofertaba las etapas educativas de Educación Infantil y Educación Primaria, si bien en el último curso ya tenía varios niveles agrupados por esta falta de alumnos. “Es una consecuencia fruto de la baja natalidad, en muchos otros centros motivó el cierre de líneas o aulas, que perdieron sus conciertos con la Xunta por falta de alumnos pero en este no pudo remontar la cifra de alumnos y se ha visto motivado a cerrar”, lamenta Juan Lemos, responsable del sindicato Feuso en Vigo. Desconoce cómo afectará a los alumnos que sí cursaban hasta ahora en el centro o incluso al profesorado. “Lo normal en estos casos es que o bien los padres se decanten por otro colegio concertado o que la Xunta distribuya a los alumnos en aquellos centros públicos que dispongan de plaza”, explica Lemos, quien matiza que en el caso de los docentes, es posible que se suscriban al acuerdo de recolocación de profesionales asignado recientemente.

Estancamiento de las matrículas

Lo cierto es que esta sangría en el número de matrículas para Infantil se ha suavizado para este curso que entra. Así lo reconocían durante el periodo de matrícula diversos colegios, tanto públicos como concertados, a preguntas de este periódico. Aún así, los datos no son buenos y si bien la posibilidad de nuevos cierres de centros es remota, la pérdida de unidades o líneas educativas (aulas) sí se espera para este año 2023/2024. “Una vez se pierden son muy difíciles de recuperar. Es cierto que se ha estancado un poco esta bajada en las matrículas, y aunque no suban, esta no es una mala noticia aunque los datos siguen sin ser buenos. Ahora lo notarán en Infantil, pero con el paso de los años esta misma situación se dará en Primaria y también en la ESO o Bachillerato, se van a ir arrastrando con el paso de los cursos”, amplía Juan Lemos.

Alumnado extranjero

Es más, buena parte de los centros educativos han visto aumentada su matrícula gracias a la inmigración. La pérdida de alumnado logró equilibrarse y que no fuera tan pronunciada como a priori semejaba gracias al alumnado llegado de países extranjeros que se incorporó, por primera vez, al sistema educativo en la ciudad de Vigo. Así, el pasado curso, un total de 539 estudiantes foráneos se han matriculado en colegios e institutos de la ciudad, tanto públicos como concertados. Son las familias llegadas de Latinoamérica las que conforman el grueso de alumnado extranjero, más concretamente los llegados de Venezuela, Perú, Colombia y Argentina.

Casi el 60% de los institutos tendrá un director elegido por Educación por falta de voluntarios

La Consellería de Educación abrió el pasado mes de abril el proceso de selección de directores y directoras, convocando un total de 29 vacantes en centros públicos de Vigo. Esto es, la mitad de los colegios e institutos de la ciudad cambiarán de equipo directivo bien por motivos de jubilación o bien por agotar el plazo de 12 años de estadía en el puesto y decidir el docente no renovar el cargo por un exceso de competencias. Cuando esto ocurre, los profesionales deberán presentar un proyecto de dirección para ostentar el cargo en alguno de estos centro, sino será Inspección Educativa de la Consellería quien elija de entre el claustro quién pasará a ocupar cargo directivo. Así, en los institutos de Vigo, el 60% contarán con un director elegido por Educación ante la falta de voluntarios y no haber presentado ningún docente un proyecto de dirección. De estos institutos, en seis de ellos, los docentes presentaron proyectos de dirección, una propuesta para el futuro del centro a medio plazo, concretamente cuatro años. Por la contra, un total de ocho fueron nombrados a propuesta de la Inspección y deberán estar dos años en el cargo pese a no presentar proyecto. Tan solo en un caso, el nombramiento es accidental y el equipo directivo que inicia mandato podrá estar un año o menos.