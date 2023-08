Las autoescuelas se cansan de las trabas de la DGT para hacer exámenes prácticos

El verano es sinónimo de playa, sol (a veces), piscina y… coches de autoescuela. Es una época en la que muchos vigueses, sobre todo jóvenes, abarrotan estos negocios para sacarse el carnet en busca de esa ansiada “libertad” que da el poder conducir y no depender de Vitrasas y todo tipo de autobuses, padres o amigos. Viéndolo desde la perspectiva de las autoescuelas, supone la mejor temporada del año incrementando los clientes de manera exponencial. Pero no todo es color de rosa, y la DGT tiene mucho que ver en esto.

“Tenemos un cupo y nos dan un porcentaje muy pequeño: de 30 alumnos solo podemos mandar a examen práctico a 4, es culpa de la DGT, nosotros no podemos hacer nada”, comenta María Adrio de la Autoescuela GTI. Una situación causada principalmente por la coincidencia de el gran número de gente que se quiere sacar el carnet en verano y la falta de personal en la DGT por las vacaciones. Una entidad que desde 2021 ha comenzado a implementar un nuevo sistema conocido por las siglas CAPA (Capacidad para las Pruebas de Aptitud), que, a través de una fórmula matemática que determina cuantos alumnos puede enviar a examen cada autoescuela, se intenta paliar estas dificultades a la hora de realizar las pruebas prácticas.

Toda esta situación provoca que sacar un carnet en verano pueda durar más de dos meses, incluso en el mejor de los casos. “Los alumnos pueden tardar un mes con el teórico y otro con el práctico”, explica Sheila Alonso, de Autoescuela Fórmula 10; que además añade que muchos de los jóvenes que empiezan con el carnet se van a estudiar fuera y como el proceso es tan lento, se quedan sin sacar el permiso de conducir. Es por ello que la mayoría de los centros de educación vial ofrecen la posibilidad de realizar cursos intensivos, pero desde las autoescuelas avisan que este tipo de formación no es para todo el mundo. “No solemos recomendar el curso intensivo, muchos pueden aprobar el examen teórico pero muchas veces no son capaces de aplicar ese conocimiento a la hora de conducir”, comentan desde Autoescuela GTI, donde abogan por una formación más pausada pero que garantice la seguridad vial.

Otra de las tendencias en cuanto a las autoescuelas se refiere, es la aparición de un tipo de cliente un tanto sorprendente, visto los precios de las clases prácticas, y es que personas con carnet que no usan mucho el coche deciden tomar algunas clases prácticas para desoxidarse. “Principalmente es gente mayor que vive en el centro y no coge el coche para nada, además los jóvenes se suelen arriesgar más y quizás no disponen del dinero para pagarse unas cuantas prácticas”, comentaba Sheila Alonso.

Un mundo, el de las autoescuelas, que vive un cambio en cuanto a la clientela. Si bien justo después del COVID experimentaron un número elevado de clientes, estos dos últimos años la tendencia a caído y a pesar de que los veranos son bastante “rentables” ahora los extranjeros son los que llenan durante todo el año las aulas de estos centros. En la Autoescuela GTI por ejemplo, el 55% de sus clientes son extranjeros. Si bien muchos son de América Latina y no hay problema con el idioma, otros muchos provienen de países africanos, lo que en ocasiones puede causar algún que otro malentendido, pero nada que no se pueda solucionar.