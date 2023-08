Con un día de retraso sobre las previsiones, este martes atracó en Vigo el crucero británico Ventura que fue recibido por una fina lluvia que sin embargo no impedimento para que sus 3.383 pasajeros se desperdigaran por el casco antiguo y calles más céntricas una vez pisaron tierra.

El Ventura tenía previsto coincidir este lunes con el Norwegian Getaway, pero decidió modificar el itinerario del viaje cancelando la escala de Lisboa donde estos días, en los que se espera una gran afluencia de visitantes, se celebra la Jornada Mundial de la Juventud.

En su lugar, la escala lisboeta fue cambiada por A Coruña. El Ventura viaja tripulado por 1.177 personas según informa la agencia Pérez y Cía., y su actual recorrido arrancó en Southampton el pasado sábado, con A Coruña, Vigo, Leixoes y Saint Peter Port como puertos de escala, antes de regresar al puerto de origen.

Con el Ventura arranca la agenda de cruceros de agosto que tendrá continuidad el próximo día 8 con el Anthem of the Seas, al que seguirán Ambience y SH Diana, el 15; Norwegian Getaway, el 16; MSC Virtuosa, el 22; nuevamente Ventura, el 23 y cerrando el mes, Aurora y Sea Cloud Spirit, que coincidirán el 29. En total está previsto que estas nueve escalas acerquen a Vigo a no menos de 24.000 pasajeros y 9.000 tripulantes.