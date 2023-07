Veterinarios de Pontevedra son excluidos del uso de medicamentos para tumores o sedación de mascotas

Un grupo de trabajo integrado por personal de las consellerías de Sanidade y de Medio Rural está tratando de adaptar un borrador de anteproyecto a un decreto estatal para terminar con la anómala situación que viven los veterinarios de Pontevedra, privados del uso de fármacos de “uso hospitalario” que se usan, por ejemplo, para tratar cánceres en animales domésticos.

Un reguero de escritos de profesionales de clínicas de Pontevedra alertaron al Colegio Oficial de Veterinarios de los problemas para “el suministro de fármacos que se usan para sedación y anestesia”, por parte de las farmacias, por estar catalogados como de uso hospitalario y, según las boticas, porque carecían de la autorización preceptiva o un protocolo por parte de la Consellería de Sanidade en Galicia. Directamente, no se los venden. Entre los fármacos a los que aluden veterinarios desde Vigo a la comarca del Salnés de forma reiterada, está uno que se usa en quimioterapia para tratar el linfoma de Hodgkin. “Estamos teniendo problemas” –advertía por mail otra colegiada hace ya más de un año– citando a otro medicamento que se utiliza para la anemia en enfermos crónicos de riñón. “La farmacia quiere vendérmelo, el laboratorio tiene stock y lo distribuiría a través de Cofano, pero me dicen que legalmente solo pueden hacerlo si la farmacia es garante de la clínica veterinaria donde trabajo”, asegura otra veterinaria. Y las consecuencias de esta situación se evidencian desde entonces en el tratamiento de mascotas en la provincia. No así en otras zonas de Galicia donde donde, según los profesionales consultados, se siguen suministrando.

Sentencia

Por eso, el Colegio de Veterinarios de Pontevedra instó a la Consellería de Sanidade a cumplir una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ya obligó a la Administración a regular el procedimiento para que las clínicas accedan a esos medicamentos. El TSXG condenó a Sanidade –a través de una sentencia de junio del año pasado que se hizo firme en septiembre– a establecer el procedimiento y los controles necesarios para la prescripción en farmacias de medicamentos de uso hospitalario con fines veterinarios. El alto tribunal le concedía un plazo máximo de seis meses para establecer ese procedimiento.

La Xunta lo argumenta: “Ahora es necesario adaptar ese texto en el que se ha trabajado, a la reciente publicación [citan un Real Decreto recién publicado en el BOE en julio] sobre medicamentos veterinarios, y se iniciará la tramitación del anteproyecto de decreto con la apertura del trámite de audiencia e información pública”.

El presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Pontevedra, Luis Núñez Desiré, reconoce la “indignación” que existe entre el colectivo por el vacío legal. “En veterinaria el tratamiento de los tumores es similar al que se realiza en medicina humana; es decir, primero cirugía, y posteriormente tratamiento quimioterapéutico”, argumenta el experto. “Como no hay medicamentos autorizados en veterinaria, pero hay una realidad y es que existe una demanda elevada para el tratamiento de procesos tumorales en mascotas, el legislador encontró una solución y es que se puedan administrar los medicamentos de uso hospitalario como prescripciones excepcionales por vacío terapéutico en animales no productores de alimentos y para ello la Administración debe establecer un procedimiento”. Es decir, en palabras de Núñez: “no dispensan porque no hay procedimiento y la Consellería no hace procedimiento”. La pescadilla que se muerde la cola. De momento, en España, no se dispone de algunos principios activos de medicamentos para tratar determinadas patologías en veterinaria, por lo que los profesionales de la salud animal tienen que acudir a los fármacos de uso humano. O, lo que es lo mismo, existen casi 1.500 principios activos autorizados en medicina humana que no están en veterinaria. De ahí, que haya que recurrir a los primeros.

El Colegio de Pontevedra recuerda que la elevada incidencia del cáncer en animales de compañía y la implicación de los propietarios por salvar la vida de sus mascotas ha incrementado el tratamiento del cáncer en las clínicas veterinarias.

Entre las razones por las que el Colegio Oficial de Veterinarios de Pontevedra lograba impugnar la inactividad administrativa de Sanidade está que –aunque no existe una normativa aprobada en Galicia–, solo la provincia de Pontevedra tenía órdenes de prohibición de esa dispensa a través de farmacias. Los magistrados indicaban en la sentencia que así se “dificulta el normal ejercicio de la profesión veterinaria en una parte del territorio de Galicia”.

Pero la situación tenía mayor recorrido. La institución que representa a los colegiados veterinarios dice haber contactado con la Xunta en 2017 e incluso recurrió al Valedor de Pobo en 2018, momento en el que desde la Administración aseguraron estar trabajando en desarrollar el procedimiento. Luego, y viendo que no había avances, los veterinarios volvieron a contactar con la Xunta en 2019, y en 2021 presentaron la demanda judicial ante el TSXG.