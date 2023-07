Cuando lo usado (y creativo) es lo que de verdad mola

Jóvenes, arte y un festival. ¿Qué pueden crear juntos? Emprendimiento, visibilidad y reconocimiento. Todo esto es de lo que ofrece Meu Fest, un festival de ropa vintage y upcycling, impulsado por el mercadillo “Meu Vintage Market”. La ropa, las joyas, las ilustraciones, la comida y la música son importantes, pero los verdaderos protagonistas ayer en la alameda de Bouzas fueron los nuevos emprendedores locales con ganas de labrar su futuro profesional haciendo lo que más le gusta: crear.

Con la idea de dar la posibilidad de que aquellos artistas que están empezando su recorrido profesional encuentren un lugar en donde puedan alcanzar visibilidad y reconocimiento, “Meu Market Vintage” decidió poner en marcha esta iniciativa y Susana Couce y José Malga, quienes están detrás del evento, explican que “la razón por la que hacemos esto es simple: queremos poner nuestro granito de arena para crear espacios artísticos y que más personas puedan disfrutar de todo este comercio local”.

El valor añadido que aporta este festival se sustenta en la evolución e incorporación de nuevas experiencias. Por esa razón, en el certamen han decidido repartir el espacio siguiendo esta disposición: tres zonas diferentes de puestos en los que se pudieron ver marcas de ropa vintage, upcycling, artesanía y artes plásticas; una zona de exposición en la que varios artistas mostraron sus obras; un espacio con puestos de comida y bebida y, por último, una zona dedicada a DJ.

Una de las artistas que ayer estuvo presente en el festival de Bouzas fue la ilustradora Cristina Lorenzo (@sircecart). Esta creadora destacó la labor de difusión y de reconocimiento que ofrecen este tipo de iniciativas, comentando que, “para artistas pequenos que non temos tanta difusión nas redes sociais, é importante que se nos ofreza un espazo coma este para poder amosar o que facemos”. Asimismo, Lorenzo subrayó la oportunidad que se les presenta para darse a conocer entre los compañeros del gremio y poder hacer contactos. En este sentido, apuntó que “está xenial crear unha comunidade con tan bo ambiente”, y precisamente, desde la organización afirmaron que el hecho de conocerse entre ellos ha sido un aliciente para “Meu Market Vintage” a la hora de crear el festival: “Desde hace tiempo, en mercadillos en los que hemos estado nos hemos dado cuenta de que no conocíamos a ninguno de los participantes, pese a que fuésemos de la misma ciudad”.

En la alameda de Bouzas ayer también se podía visitar el puesto de Alba de la Torre, la persona que se encuentra detrás de la marca de joyas “Chula Details”, un sello que nació para tener “la cabeza distraída”, pero que se convirtió en su vocación. En relación al festival, de la Torre expresó que “este tipo de iniciativas son unha grande oportunidade, porque nos permite chegar a outros públicos. Igual hai unha muller de mediana idade á que lle gustan as miñas xoias e que doutro xeito igual non me coñecería”, señaló, añadiendo que proyectos como este, les ayudan a sobrepasar “as pedras” que se interponen a la hora de emprender: “Isto é necesario para os artistas, porque quen non se move non fai nada, pero tamén para o público, porque crea unha sociedade de cultura”, aseguró.

En el caso de la marca promotora, su apuesta nació del cansancio del panorama de la moda actual. Partiendo de esta premisa, se fijaron el objetivo de facilitar el acceso a ropa de segunda mano y prendas exclusivas para todas las personas siguiendo tres parámetros: justicia, transparencia y cercanía. “Por nuestra parte, creemos que la venta de productos de segunda mano crea una nueva experiencia de compra para el cliente, ya que guarda cierta similitud con la compra en el comercio local”, apuntaron Susana y José.

Si bien el de Bouzas fue el primer evento que organizaron en Vigo, el pasado mes de abril, en el pub Momo de Santiago de Compostela, los creadores de Meu Fest ya impulsaron un primer mercadillo que gozó de gran éxito. Con la vista puesta en el futuro, Couce y Malga quieren conseguir que la “tipología de los festivales sea cambiante”. Así, el de la villa de Bouzas ha sido el “episodio piloto” de una gira de eventos que incorporarán una nueva forma de entender estas iniciativas: más arte y más ciudades.