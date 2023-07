Papel y pantalla se dan la mano por la inclusión

Avril es una niña ciega que sueña con ser futbolista, pero, a causa de su invidencia, piensa y siente que es imposible conseguirlo. A pesar de que su familia y amigos la apoyan, el miedo es más fuerte que ella y no le permite avanzar. Es la historia que narra la viguesa Isabel Porto (Vigo, 1982; maestra) en su obra ilustrada por Marisol Hevia Esto no es para ti, adaptada en lengua de signos y explicada para personas invidentes a través de dos vídeos. Su intención es transcribir los textos al braille más adelante. Parte de los beneficios que genera se donan a la ONG olívica Aulas Abiertas para el proyecto “Bibliotecas al alcance de todos y todas”, que se desarrolla en Perú con el objetivo de ofrecer literatura a los menores más desfavorecidos a través de donaciones de particulares, autores, ilustradores, librerías, bibliotecas, editoriales...

“Nos habla sobre el miedo, un miedo generado por nosotros mismos ante cualquier dificultad o duda al dar un paso adelante en la busca de nuestros sueños. Un miedo que nos impide ver y escuchar a nuestro corazón”, relata Porto. La primera tirada es de 500 ejemplares y ya se han vendido casi la mitad. Está en venta en librerías de diferentes puntos de España, como Gondomar –donde ella reside–, Madrid, Gijón, Pontevedra o Vigo –en Libros para soñar y Espacio Lector Nobel, y estará en más sitios en adelante–. También se puede conseguir a través de la autora contactando con ella en Instagram –@isabelporto_autora– o de la editorial Cre-Arte. “Queremos llegar a todo el país. Está gustando mucho”, asegura.

Explica que esta publicación incluye dos códigos QR que enlazan con dos vídeos: uno, en lengua de signos e ilustrado; otro, con la voz de la actriz y narradora palentina Erica González, que explica las ilustraciones. “Hay un tercer código QR que lleva al lector a un sitio web con un recortable para hacer una pelota de fútbol”, comenta.

Subraya que el prólogo está escrito por una persona invidente –Isabel Más, trabajadora social de la ONCE y campeona nacional de goalball– y una guía didáctica con actividades.

Porto confiesa que estuvo a punto de tirar la toalla porque no le convencía lo suficiente la idea de publicar este libro. Le hizo cambiar de postura Avril, una niña de Uruguay de la que tomó el nombre para bautizar a la protagonista de Esto no es para ti. “Colaboré durante el confinamiento con Natalia, una profesora uruguaya, y le conté el proyecto. Llegó a parecerme ridícula la idea de mi libro, pero, documentándome en la web para redactarlo, me encontré con la historia de Avril, una menor invidente con el mismo sueño que la protagonista de mi obra: quiere ser futbolista. Natalia logró ponerse en contacto con ella y pudimos conocernos. En ese momento, me propuse seguir y publicarlo como fuese”, anota.

Reconoce que lo más gratificante de este trabajo, aparte de poder llevar literatura a Perú, son los mensajes de los lectores. “He recibido muchos mensajes de personas emocionadas que se han sentido identificadas con la protagonista. Todos hemos sentido miedo alguna vez. Que aquello que escribes llegue de esa forma a los lectores es lo que te llena”, finaliza.