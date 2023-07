Bouzas cuenta con “elas”

Su reconocimiento se hace realidad. La asociación Cultural de Vila de Bouzas ha querido rendir homenaje a las mujeres que “han hecho, hacen y harán” historia en el barrio a través de “Elas. As de Bouzas”. Esta exposición gráfica, que fue inaugurada ayer, está enmarcada en un proyecto que persigue visibilizar la labor de las mujeres que han hecho historia, independientemente de la época, la edad o el ámbito en el que ha destacado.

Hasta el 29 de septiembre, la Pérgola de Bouzas exhibirá los rostros de diez mujeres ilustres: Flora Fernández (comercial), Carmela Cardama (deportista), Ana Rodal (trabajadora del mar), Julia Justel (farmacéutica), Irene del Río (escritora), Marciana Ángel (cuidadora), Mari Carmen Sainza (científica), María Xose López (música), Francisca Camacho (maestra) y Patricia Bastida (dinamizadora). Pero más allá de sus nombres y de sus rostros, se encuentran sus historias de vida, esa que han entregado para contribuir al crecimiento del barrio. Esa a la que hay que prestar especial atención.

Muchos de los vecinos del barrio conocen a la maestra Francisca Camacho Góngora (A Coruña, 1926), pero ¿cuántos conocen lo que se esconde detrás de ella? Tras finalizar sus estudios en Magisterio, decidió fundar Colexio Atlántida en una época en la que no era habitual, y tampoco era fácil, que las mujeres dieran este paso. Pese a eso, no se detuvo. Dedicó la mayor parte de su vida a la formación de muchas generaciones, que a día de hoy anuncian orgullosamente que cursaron sus estudios en el colegio de Paquita Camacho.

Otra de las mujeres, Julia Justel, también dedicó parte de vida a cuidar del resto. Aquellos que la conocen la definen como una mujer adelantada a su tiempo, y es que la farmacéutica tenía muy claro cuál era su papel en esta sociedad: ayudarla sin ningún tapujo.

Al tratarse de un barrio costero, es necesario mencionarlas a ellas, a aquellas mujeres que dedicaron su vida a trabajar en el mar. Ana Rodal es el reflejo más crudo de este trabajo. Comenzó a trabajar desde muy joven, a los 13 años, con condiciones más desfavorables respecto a sus compañeros. Sin embargo, eso no le hizo desdibujar su sonrisa. En esta ocasión es Rodal, pero podría ser otra de las muchas que se encontraban en el gremio.

La Asociación Cultural de Bouzas, compuesto mayoritariamente por mujeres, posee un fuerte compromiso feminista. Es por ello que, tras este proyecto, buscan fomentar la igualdad y visibilizar a las mujeres. A su vez, con figuras como la bióloga marina, Mari Carmen Sainza, muchas niñas van a poder conocer de primera mano que si les apasionan las ciencias, también hay espacio para ello. Todo esto sin olvidarse de la importancia de la cultura gallega: “Entendemos que é un traballo necesario para conquerir a igualdade e, ao mesmo tempo, difunde a nosa idiosincrasia, o noso patrimonio inmaterial e cultural”, resalta la presidenta de la asociación, Paz Cardoso.

Esta iniciativa parte de la premisa de que no existe justicia y que por lo tanto debe hacerse. Surge de una necesidad de saldar cuentas pendientes con la historia que ha quedado sin contar, pero sobre todo con las mujeres que han visto relegadas sistemáticamente a un segundo plano. “Bouzas é unha vila moi masculinizada. Cantos nomes de mulleres están nas rúas? Onde están as traballadoras do mar, dos cuidados, da mediciña…? Queremos contalas. Debémosllo”, puntualizó la presidenta durante el acto de inauguración.

Con la ayuda económica por parte del área de Cultura de la Diputación de Pontevedra y la colaboración de las familias, las historias de muchas mujeres boucenses encarnadas en diez mujeres por fin han salido a la luz en esta exposición.