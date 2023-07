Ruidos de fiestas, mascotas y morosos traen de cabeza a las comunidades de propietarios

Las comunidades de vecinos son un ecosistema muy complejo en el que conviven familias de todo tipo y que están sujetos a una normativa que en muchos casos desconocen. O al menos el procedimiento que hay que llevar a cabo para determinadas actuaciones. Esa ignorancia provoca precisamente muchos conflictos que alteran la convivencia en el edificio. Según el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga), los vecinos morosos, la celebración de fiestas y los inconvenientes causados por los animales se encuentran entre los más comunes en las comunidades de vecinos. Estos dos últimos precisamente son los que más traen de cabeza a los residentes y generan más conflictos en Vigo. “Los ruidos molestos causados por fiestas o animales son difíciles de gestionar. Especialmente si son propietarios”, reconoce Jorge Simini, administrador de fincas en la viguesa Terraminium.

Y es que en caso de que sean los dueños del piso los que provocan un problema de ruido, es complicado llegar a una solución si el diálogo no funciona. En estos casos, habría que reunir pruebas, llamar a la Policía Local para que hiciera mediciones de ruido y en normalmente llegar a juicio. En los casos de los inquilinos, la solución es más sencilla: el arrendador apercibe al arrendatario para avisar de las molestias que está causando su perro o para decirle que deje de hacer fiestas. Si persiste, no se le renueva el contrato y si el caso llega a juicio las posibilidades de rescindirlo son elevadas.

Hay que tener en cuenta además que, si se trata de fiestas, no siempre son protagonizadas por estudiantes universitarios, como muchas veces se tiende a creer. También las llevan a cabo inquilinos de otro tipo de los que en un principio uno no se espera que causen problemas.

Los morosos también están complicando el día a día de las comunidades de vecinos. Y es que se está viviendo un importante aumento de impagos, generando desfases en el estado de las cuentas tanto de la propia comunidad como de, obviamente, los propietarios, que ven cómo sufren en algunos casos retrasos en el alquiler. En Vigo es un fenómeno que se ha acentuado especialmente desde el estallido de la pandemia y que se ha agravado con la inflación de estos últimos meses.

El problema ha llegado hasta tal límite que hay comunidades de vecinos que cuelgan en el tablón de anuncios del edificio qué pisos son los que son morosos con la comunidad, algo que según está redactada la actual Ley de Propiedad Horizontal no vulneraría la legislación de protección de datos, porque se identifica la vivienda, pero no los nombres ni los apellidos de los que residen en ella. Solo lo pueden hacer, no obstante, siempre que en primer lugar se haya notificado al respectivo propietario lo que le debe a la comunidad y éste no haya hecho frente a los pagos. Hay que tener en cuenta que la morosidad provoca que haya comunidades de vecinos que se vean con dificultades para afrontar incluso gastos ordinarios o alguna obra urgente que haya que acometer en el edificio. El propio Coafga solicitó recientemente la creación de un registro de morosos para dar confianza a los arrendadores y disuadir del alquiler a aquellas personas que no estén dispuestas a afrontar los pagos.

Precisamente, a los vecinos que no estén al día de las cuotas se les puede prohibir temporalmente el uso de servicios comunes como instalaciones deportivas o piscinas, en caso de que la comunidad cuente con ellas. Precisamente, los conflictos en la piscina entre los usuarios ahora en verano son otro de los problemas más habituales que se registran en los edificios de viviendas.

Los administradores de fincas también están recibiendo quejas por la utilización de pisos como locales comerciales, es decir, como negocios, y viceversa. Hay que tener en cuenta que para ello es necesario requerir la licencia municipal pertinente. Pero además de los trámites administrativos y urbanísticos necesarios para el cambio de uso, hay que verificar también que los estatutos de la comunidad de propietarios en la que se ubica el local no prohiban o condicionen esa modificación de uso, por lo que los vecinos tendrían legitimidad para vetarlo.