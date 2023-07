Vigo vive el segundo julio más fresco en 11 años

Eran las 19.00 horas de un 25 de julio en la playa de Samil y no apetecía en absoluto quedarse solo en bañador o bikini. Corría un viento fresco que no ayudaba a liberarse del textil para aprovechar los rayos de sol que le quedaban al día. Es una situación que se está viviendo con demasiada frecuencia en Vigo. Y los datos lo explican. La ciudad experimenta el segundo mes de julio más fresco en 11 años... y no parece que las cifras vayan a cambiar el escenario: se prevé que los termómetros vuelvan a descender en las próximas jornadas.