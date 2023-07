Más de un centenar de profesores de español en todo el mundo se reúnen estos días, presencial y virtualmente, en la Facultad de Filología y Traducción para poner en común sus experiencias y abordar la aplicación en el aula de los últimos avances pedagógicos o de tecnologías como el ChatGPT. El LVII Congreso Internacional de la Asociación Europea de Profesores de Español (AEPE) retomó ayer su actividad tras el descanso del martes con sesiones sobre el uso de las TIC o la enseñanza de la lengua de Cervantes a los adolescentes chinos.

El encuentro también es una oportunidad para conocer el trabajo que se desarrolla en la Universidad de Vigo a través de intervenciones como las que realizarán hoy y mañana Valentina Marta, experta en traducción médica, o María Álvarez, autora de un videojuego inspirado en “La gitanilla” de Cervantes.

El congreso cuenta además con sesiones plenarias y hoy será el turno de Alexia Dotras, doctora europea en Filología Española por la UVigo y actualmente profesora en el Instituto Politécnico de Bragança, que hablará sobre las literaturas de frontera en la raia. Mañana, día de clausura, intervendrá el profesor de la UVigo José Yuste, que se centrará en la paratraducción.

La enseñanza del español también implica la transmisión de la cultura y la forma de vida y los asistentes al congreso, que proceden de varios países europeos y América, han aprovechado su estancia en Vigo para conocer la ciudad y su entorno.

Una mala traducción médica puede poner en riesgo la salud de las personas Valentina Marta Rodríguez - Prensa, anglicismos, COVID-19 y discurso médico

Durante la pandemia, los medios se inundaron de terminología médica. Y también de muchos anglicismos e incorrecciones. Valentina Marta Rodríguez, doctora en Traducción e Interpretación y profesora de la UVigo, ha elaborado un voluminoso corpus sobre el mal uso del lenguaje a partir del análisis de todos los artículos sobre el coronavirus publicados en las tres cabeceras nacionales con más visitas en sus páginas web –El Mundo, ABC y El País– a lo largo de 2020 y 2021.

“La prensa es el escaparate de la lengua para la ciudadanía y es una puerta de entrada para neologismos, extranjerismos y anglicismos. Además, los propios especialistas del ámbito médico suelen hacer traducciones directas del inglés, porque es la lengua vehicular de la medicina, y muchas veces se convierten en falsos amigos o calcos”, explica la docente, que también es traductora médica e imparte un curso on line sobre esta materia.

Entre las incorrecciones detectadas durante la pandemia, señala términos y expresiones ampliamente utilizadas, incluso por los propios médicos, como la de sistema inmune. Un error derivado de una mala traducción del adjetivo inglés. “Lo correcto sería inmunitario, ni siquiera inmunológico, porque se refiere a lo relacionado con la inmunología. Inmune quiere decir no atacable, por tanto, si fuese así nunca tendríamos enfermedades”, explica.

También es incorrecto utilizar patología como sinónimo de dolencia: “En realidad es la disciplina científica que estudia las enfermedades. Sí se puede decir patologías del riñón, por ejemplo, porque estás hablando del conjunto de enfermedades de un órgano sin especificar cuáles”. Asimismo, deberíamos evitar utilizar el verbo monitorizar cuando la supervisión de los pacientes no implica el uso de un monitor o pantalla y también la expresión “doble ciego” para referirnos a ensayos clínicos en los que médico y paciente ignoran el tratamiento utilizado. “En español no se pueden utilizar dos adjetivos juntos. Lo correcto sería doblemente ciego o, para alcanzar la excelencia lingüística, enmascaramiento doble”, apunta.

“El rigor, la precisión, la concisión y la claridad deben ser la base de la medicina y también tienen que reflejarse en el discurso y la terminología. Es más, yo creo que la ciencia empieza en la palabra. Pero esto no se consigue cuando se hacen traducciones directas del inglés. Y una mala traducción médica en una cuestión tan importante puede poner en riesgo la salud de las personas. Por eso me parece muy interesante concienciar a las personas de lo importante que es hablar con precisión y claridad”, concluye.

Los videojuegos acercan los clásicos y la literatura a los jóvenes y a los extranjeros María Álvarez Villar - Videojuego basado en "La gitanilla" de Cervantes

Se graduó en Ciencias del Lenguaje, actualmente desarrolla su doctorado en Estudios Literarios en la UVigo y en el congreso presentará el videojuego que realizó como trabajo fin de máster en 2021 y que está inspirado en “La gitanilla”, la primera de las “Novelas Ejemplares” de Cervantes. “Tenemos una literatura muy valiosa y es necesario darla a conocer. Los videojuegos pueden ser una muy buena herramienta porque nos permiten acercar los clásicos y la literatura en general tanto a los jóvenes españoles como a los extranjeros. Las humanidades siguen teniendo vigencia e interés. Son muy importantes y tenemos que aprovechar las tecnologías para acercarlas al público general”, reivindica.

A ella siempre le gustaron los videojuegos y se dio cuenta de que eran un medio ideal para aprender inglés: “Se me encendió una bombilla y pensé en aplicar esto al aprendizaje de español y también para poder acercar los clásicos a los jóvenes. Hoy en día, la lectura no forma parte de su tiempo de ocio y los videojuegos, aunque no lo parezca, tienen mucha literatura. Igual que en su día existieron los libros y después otros formatos como el teatro y las películas, ahora es el turno de videojuegos basados en El Quijote o en cualquier otra obra clásica”.

Al suyo solo le resta finalizar la parte de programación si en algún momento consigue los recursos necesarios, porque todos los contenidos del juego, incluida la música, ya están diseñados. María, que ha dibujado todos los bocetos, incluso ha destinado parte de sus ahorros personales al proyecto. “Fue un trabajo tedioso y que implicó mucho estrés pero estoy muy orgullosa”, reconoce.

A medida que la trama de “La gitanilla” progresa, los jugadores avanzan en los contenidos del plan curricular del Instituto Cervantes. Pueden alternarse entre los principales protagonistas, Preciosa y Andrés, y comprobar cómo eran Madrid y Toledo, entre otras localidades españolas, en el siglo XVII. “Y se le ofrecen misiones secundarias para que su experiencia sea más lúdica y que se genere competencia entre los compañeros de clase para completar más niveles”, añade María.

Su tesis está dirigida por José Montero, uno de los mayores especialistas en Cervantes de nuestro país, y se enfoca hacia la evolución del tratamiento de los clásicos entre los siglos XIX y XX. “Me estoy centrando en la parte literaria para tener una base en la que apoyarme en el futuro, porque mi idea es hacer un videojuego de cada una de las novelas ejemplares de Cervantes”, avanza sobre sus planes de futuro.